美伊戰事牽動美古密會

聯合報／ 張光球／致理科大副教授（台北市）

美國總統川普於對伊朗動武前表示，有可能「友善接管」正遭受經濟災難的古巴。外界質疑，美國為何不藉口日前美籍武裝快艇入侵古巴領海造成船上人員傷亡，順勢海空封鎖古巴，甚至進行斬首行動，進一步清洗拉丁美洲後院？反倒是國務卿魯比歐出面澄清，該行動與美國政府無關，原因在於美古上周利用加勒比共同體元首會議的機會，魯比歐與古巴前總統勞爾（故強人卡斯楚之弟）的孫子羅德里格斯，商討減緩雙方緊張關係之道。

蘇聯解體後，古巴經歷一段稱為「特殊時期」的經濟困境，其慘況如同去年般。自二○二○年以來，古巴停電與糧食短缺成為常態，已有多達五分之一的人口外流，令人懷疑共產政權還能撐多久，尤其在失去委內瑞拉的石油援助、川普又警告對古巴提供石油的國家將課徵高關稅，讓古巴的經濟困境雪上加霜。川普活捉委國總統馬杜洛後，曾揚言年底前推翻古巴政府，目前卻演變成雙方的密會，是因為古巴與委國的國情不同，使得美國不敢貿然行動。

首先，古巴不存在民主選舉制度，反對人士不被允許參加任何形式的選舉，缺乏真正且成氣候的反對勢力；情治系統清楚人民的一舉一動，監控任何反政府活動，致使國內連武裝游擊隊都沒有。其次，實際統治者並非總統迪亞斯，而是由共黨、軍方及統治菁英組成的聯盟集體治理，勞爾對政府仍有相當的影響力，加上一套防範政變的利益重疊機制運作，實難改變現有的古巴政權。

最後，川普對古巴的石油制裁引發國際關係的角力，例如俄羅斯與中國在古巴設有對美監聽站，重要性不在話下，所以前者馳援二十萬噸油料；後者緊急提供六萬噸大米、援助八千萬美元並協助太陽能發電。加拿大、墨西哥、西班牙、加勒比共同體及美國民間組織等，為防止人道危機發生演變成區域動盪，援助物資已陸續運抵古巴。然各國雖有心救助古巴人民，但畢竟杯水車薪，民生物資運送緩不濟急，遑論能源方面的協助，古巴需要另闢蹊徑才能稍微喘息。

古巴知道自身的困境與實力，唯有與美國會談才有機會另謀出路。美古密會結果的關鍵在於，能否達成美國制裁力度與古巴政經改革程度的平衡點，但拒絕政權更迭，後續發展有待觀察。如今川普在美伊核談判尚在進行之際，就攻擊且團滅伊朗高層，古巴恐對進行中的密會成效存有疑慮，也可能引發廿一世紀版的反帝運動，因為正是這種反帝情緒促使當年古巴革命的誕生。

今年是卡斯楚辭世十周年，上世紀六○年代引領的拉美左派運動已漸走向停頓。古巴挺過特殊時期的困頓、熬過新冠疫情的困局，能否撐過川普魔咒，端視國內外情勢的發展。目前仍無撼動其政權的跡象，但未來古巴的政經結構應可有所改變。

戰爭時代沒有真正避風港

杜拜長期被視為中東的安全避風港，區域衝突升溫時，資金、企業與家庭往往選擇轉往阿聯的杜拜落腳。高端旅宿與人工島嶼象徵穩定與繁榮、國際航線密集、金融與物流運作順暢，形成一種在戰火邊緣仍能維持秩序的印象。在伊朗對中東多國的美軍設施發動報復行動、砲火與飛彈碎片波及豪華地標與民間設施之後，卻產生了重大的改變。

周朝自古是中國

立法院在一月卅日舉行第四會期最後一次院會，朝野攻防激烈。民進黨立委鍾佳濱發言稱：「春秋時代沒有中國，叫做周國」，又說「那時候魯國啊，隔壁有個國家…」鍾佳濱這番說法，引發討論，國民黨前發言人鄧凱勛表示，這些人的歷史難道是體育老師教的嗎？本文想就此話題做些史學探討。

美以續戰 伊朗將奉陪

以色列與美國發動攻擊伊朗，也已證實伊朗最高領導人哈米尼在戰亂中逝世；但伊朗的臨時接班人也已出線，軍隊亦持續反擊美國與以色列，政府並未有崩潰跡象。

陸使館助台胞 陸委會忙仇中

美國與以色列聯手對伊朗發動空襲，中共駐以色列使館宣稱：持台胞證可以登記轉移撤離。陸委會副主委梁文傑表示，每當國際危機，中國大使館都會做同樣的事情。陸委會對國人身處險境的關鍵時刻，仍不忘仇中反中，還真是「盡忠職守」。

為台灣半導體產業正名

二月廿日川普在回應美國最高法院有關關稅的宣判，再次點名台灣「偷走」美國晶片產業，對此我感到極度的遺憾。我可以說是台灣半導體業的老兵之一，早期就參與了半導體產業的規畫與發展，之後身為創投人，也投資了許多半導體相關公司，包括晶圓製造、ＩＣ設計、封裝測試等等。在過去數十年，我從不同角色見證這個產業的成長，從最初的技術引進與學習，到逐步建立在地能力，再到今日在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色。我看著一個個團隊在艱困環境中突破限制，也看著台灣半導體一步步走向世界舞台中央。

