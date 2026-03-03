哈米尼之死 恐帶來更多混亂

美國與以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領，與先前美國拘提委內瑞拉總統馬杜洛，同樣震驚全球；另個共同點是都精準掌握這些人所在位置，顯示美國情報系統掌握之精準。但川普這種未取得國會背書、也被指控違反國際法的行動，尤其以軍事手段達成其外交或特定利益目標的風格，是否讓其他大國、甚至擁有核武的國家起而效尤，不管是伊朗還是國際秩序的未來，只怕都會帶來更多混亂。

美以掌握精準情報，並有計畫地分別鎖定伊朗高層與軍事基地發動攻擊，確實成功消滅令西方世界傷腦筋已久的哈米尼及多位領導人，但是否從此改變伊朗人的命運與未來走向，連美國情治單位都不表樂觀，只能說這是場選擇性的戰爭，就連美國國會議員意見也相當分歧。

川普此次攻打伊朗哈米尼政權的言行，讓許多人想起小布希出兵伊拉克的爭議說詞，以對方擁有毀滅性武器之名、行推翻政權之實；更諷刺的是，過去川普曾多次批評小布希發動伊拉克戰爭是歷史性錯誤。

但川普上任以來，俄烏戰場持續烽火，加薩戰場未見盡頭，如今不管是以緝毒之名逮捕馬杜洛，或以擁核武之名擊斃哈米尼，都不脫美國為他國政權更替而動武的現實利益考量。

歐洲領袖雖避免批評美國攻打伊朗，但也敦促美伊恢復談判，各方都疾呼停止破壞區域穩定的行動。但當戰鼓聲響起，伊朗的反擊幾可預見，不管是以色列或中東其他國家的人民都難以避免受波及。

即使川普想速戰速決，能否如他所願、美以這次斬首行動真能翻轉伊朗政權、甚至對中東區域秩序的長期影響，都還有待時間檢驗。但戰火帶來的影響，難以避免的是加深不同種族、宗教、國家間的仇恨，中東戰事不僅是造成區域動盪不安、更衝擊全球經濟，即使是美國國內，是否願意因中東再次陷入無休止且代價高昂的戰爭，都有不少質疑。

川普選擇在核武談判仍在進行之際對伊朗動武，被認為是看到當今伊朗政權的虛弱，一舉推翻伊朗政權的成本比過去都來得低。但當既有世界秩序陸續瓦解、隨時可能面臨強權突襲的壓力，是否更推動強國的軍事化、為窮兵黷武、甚至侵略他國或推動他國政權轉移找到合理化的藉口？

全世界看到川普處理伊朗哈米尼政權的手段與後續發展，但看不到問題的終結，甚至可能是災難的開端。

至於同樣經常受到國際關注的台海情勢，如今只希望執政者有足夠智慧，不要讓福爾摩沙淪為霸權恃強凌弱的另一個戰場。