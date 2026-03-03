快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

聽新聞
0:00 / 0:00

哈米尼之死 恐帶來更多混亂

聯合報／ 記者 蕭白雪
伊朗證實最高精神領袖哈米尼已經死於美國及以色列的空襲。（路透社資料照片） 賴錦宏
伊朗證實最高精神領袖哈米尼已經死於美國及以色列的空襲。（路透社資料照片） 賴錦宏

美國與以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領，與先前美國拘提委內瑞拉總統馬杜洛，同樣震驚全球；另個共同點是都精準掌握這些人所在位置，顯示美國情報系統掌握之精準。但川普這種未取得國會背書、也被指控違反國際法的行動，尤其以軍事手段達成其外交或特定利益目標的風格，是否讓其他大國、甚至擁有核武的國家起而效尤，不管是伊朗還是國際秩序的未來，只怕都會帶來更多混亂。

美以掌握精準情報，並有計畫地分別鎖定伊朗高層與軍事基地發動攻擊，確實成功消滅令西方世界傷腦筋已久的哈米尼及多位領導人，但是否從此改變伊朗人的命運與未來走向，連美國情治單位都不表樂觀，只能說這是場選擇性的戰爭，就連美國國會議員意見也相當分歧。

川普此次攻打伊朗哈米尼政權的言行，讓許多人想起小布希出兵伊拉克的爭議說詞，以對方擁有毀滅性武器之名、行推翻政權之實；更諷刺的是，過去川普曾多次批評小布希發動伊拉克戰爭是歷史性錯誤。

但川普上任以來，俄烏戰場持續烽火，加薩戰場未見盡頭，如今不管是以緝毒之名逮捕馬杜洛，或以擁核武之名擊斃哈米尼，都不脫美國為他國政權更替而動武的現實利益考量。

歐洲領袖雖避免批評美國攻打伊朗，但也敦促美伊恢復談判，各方都疾呼停止破壞區域穩定的行動。但當戰鼓聲響起，伊朗的反擊幾可預見，不管是以色列或中東其他國家的人民都難以避免受波及。

即使川普想速戰速決，能否如他所願、美以這次斬首行動真能翻轉伊朗政權、甚至對中東區域秩序的長期影響，都還有待時間檢驗。但戰火帶來的影響，難以避免的是加深不同種族、宗教、國家間的仇恨，中東戰事不僅是造成區域動盪不安、更衝擊全球經濟，即使是美國國內，是否願意因中東再次陷入無休止且代價高昂的戰爭，都有不少質疑。

川普選擇在核武談判仍在進行之際對伊朗動武，被認為是看到當今伊朗政權的虛弱，一舉推翻伊朗政權的成本比過去都來得低。但當既有世界秩序陸續瓦解、隨時可能面臨強權突襲的壓力，是否更推動強國的軍事化、為窮兵黷武、甚至侵略他國或推動他國政權轉移找到合理化的藉口？

全世界看到川普處理伊朗哈米尼政權的手段與後續發展，但看不到問題的終結，甚至可能是災難的開端。

至於同樣經常受到國際關注的台海情勢，如今只希望執政者有足夠智慧，不要讓福爾摩沙淪為霸權恃強凌弱的另一個戰場。

伊拉克 馬杜洛 哈米尼

延伸閱讀

哈米尼之死能否促成政權更迭？美官員多持懷疑態度

美以趁伊朗積弱下手 恐變成長期戰爭

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

相關新聞

哈米尼之死 恐帶來更多混亂

美國與以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領，與先前美國拘提委內瑞拉總統馬杜洛，同樣震驚全球；另個共同點是都精準掌握這些人所在位置，顯示美國情報系統掌握之精準。但川普這種未取得國會背書、也被指控違反國際法的行動，尤其以軍事手段達成其外交或特定利益目標的風格，是否讓其他大國、甚至擁有核武的國家起而效尤，不管是伊朗還是國際秩序的未來，只怕都會帶來更多混亂。

哈米尼死後的能源警鐘

近日美國聯手以色列對伊朗發動精準空襲，伊朗最高領袖哈米尼身亡；此舉不僅改寫中東局勢，更引發全球能源市場劇烈波動。當前台灣正為一點二五兆元國防特別預算爭論不休，哈米尼之死給我們的啟示是，對於一個能源高度仰賴進口的海島，真正的國安紅線不在於武器多寡，而在於能源鏈的脆弱。

戰爭時代沒有真正避風港

杜拜長期被視為中東的安全避風港，區域衝突升溫時，資金、企業與家庭往往選擇轉往阿聯的杜拜落腳。高端旅宿與人工島嶼象徵穩定與繁榮、國際航線密集、金融與物流運作順暢，形成一種在戰火邊緣仍能維持秩序的印象。在伊朗對中東多國的美軍設施發動報復行動、砲火與飛彈碎片波及豪華地標與民間設施之後，卻產生了重大的改變。

魏國彥∕周朝自古是中國

立法院在一月卅日舉行第四會期最後一次院會，朝野攻防激烈。民進黨立委鍾佳濱發言稱：「春秋時代沒有中國，叫做周國」，又說「那時候魯國啊，隔壁有個國家…」鍾佳濱這番說法，引發討論，國民黨前發言人鄧凱勛表示，這些人的歷史難道是體育老師教的嗎？本文想就此話題做些史學探討。

美以續戰 伊朗將奉陪

以色列與美國發動攻擊伊朗，也已證實伊朗最高領導人哈米尼在戰亂中逝世；但伊朗的臨時接班人也已出線，軍隊亦持續反擊美國與以色列，政府並未有崩潰跡象。

陸使館助台胞 陸委會忙仇中

美國與以色列聯手對伊朗發動空襲，中共駐以色列使館宣稱：持台胞證可以登記轉移撤離。陸委會副主委梁文傑表示，每當國際危機，中國大使館都會做同樣的事情。陸委會對國人身處險境的關鍵時刻，仍不忘仇中反中，還真是「盡忠職守」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。