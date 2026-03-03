美以續戰 伊朗將奉陪

以色列與美國發動攻擊伊朗，也已證實伊朗最高領導人哈米尼在戰亂中逝世；但伊朗的臨時接班人也已出線，軍隊亦持續反擊美國與以色列，政府並未有崩潰跡象。

在一九七九年伊朗的巴勒維王朝瓦解之前，宗教人士是革命運動的一方勢力。過去與巴勒維國王對抗過的宗教人士何梅尼，在流亡國外十多年後，於一九七九年二月回到伊朗；雖然當下有臨時政府成立，何梅尼也表示他無意在往後的新政府內取得一官半職，但他將反對巴勒維國王、反美的情緒畫上等號，也與他的支持者成立了「革命議會」、「革命衛隊」，衍生了「剷除巴勒維遺毒」、打倒美國的行動，例如該年十一月四日的德黑蘭美國使館人質事件。革命後的政局即在臨時政府之外還有何梅尼勢力，有如「平行政府」並軌執政。

一九八○年起，何梅尼的勢力掌握了伊朗政局，成立了「伊斯蘭共和國」，何梅尼成了精神領袖，革命時的左右手成為重要官員，哈米尼即是其中一人。美國在本身政治權威受到伊朗挑戰之下，當然不可能對伊朗妥協，這四十七年來對伊朗一再封鎖、制裁，就是希望能消滅這個西亞地區的頭號對手。

固然美國使館人質事件可說是何梅尼政府造成的問題，但過去美國在西亞地區的壓力和破壞，例如強化以色列的力量，對巴勒斯坦穆斯林之傷害，都構成了多數西亞地區穆斯林對美國的反感。即使反美不是伊朗革命的主要訴求，但何梅尼提升了革命後的反美情緒，美國使館人質事件就是其產物。此後何梅尼訂立了「聖地日」，聲援在巴勒斯坦受苦難的穆斯林同胞，也以「占領聖地的猶太復國主義政權」代稱以色列。

一九八九年何梅尼去世，哈米尼接任領導人，其施政的基本精神並沒有改變；既然美國的敵意並未減弱，伊朗更需要堅定反美立場，只要美國還在，革命就尚未成功。

所以就算哈米尼已去世，無論下一任接班人是誰，一樣會延續反美路線，既有的政治勢力並不會因為少了哈米尼而輕易地瓦解。美國若要把彼此的問題提升為戰爭，伊朗恐會奉陪到底。

人們好奇為什麼伊朗的宗教勢力如此強大？

這其實不容易回答，畢竟在一九七九年後由宗教人士掌握政權，也讓很多伊朗人感到意外，伊朗歷史上從無宗教人士掌權的前例。一九七九年後，也有不少與何梅尼不對盤的宗教勢力，大致均遭何梅尼陣營的壓制；哈米尼去世，很難說是否會有其他派系的宗教勢力崛起。只是自一九八九年以來，伊朗未有精神領袖更迭的經驗，哈米尼去世的影響尚待觀察。

至於現在諸多消息指出，有不少人希望伊朗流亡王儲巴勒維回到伊朗掌政，這不見得能成真，因為「有人支持」並不就能當執政者，且若現在的政府垮台，勢必會有各方勢力摩拳擦掌爭取權位，不見得有巴勒維發展的空間。