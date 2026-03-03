為台灣半導體產業正名

二月廿日川普在回應美國最高法院有關關稅的宣判，再次點名台灣「偷走」美國晶片產業，對此我感到極度的遺憾。我可以說是台灣半導體業的老兵之一，早期就參與了半導體產業的規畫與發展，之後身為創投人，也投資了許多半導體相關公司，包括晶圓製造、ＩＣ設計、封裝測試等等。在過去數十年，我從不同角色見證這個產業的成長，從最初的技術引進與學習，到逐步建立在地能力，再到今日在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色。我看著一個個團隊在艱困環境中突破限制，也看著台灣半導體一步步走向世界舞台中央。

台灣半導體產業的發展不是一蹴可幾，而是五十年來一段結合政府遠見與民間韌性的歷程。從早期透過工研院引進關鍵技術，到建立完整的產業分工體系，再到孕育出具有全球競爭力的企業，這一路走來靠的是政府支持、政策輔助，與無數有名及無名英雄日復一日的努力。這段歷史正如紀錄片《造山者》內所詳載，「半導體神山」不是從哪裡搬來的，而是靠著台灣人流血流汗，一鏟一鏟堆疊而成。

再看看美國半導體產業的發展，更能清楚理解今日全球分工的形成。自一九八○年代以來，隨著成本壓力上升與競爭加劇，許多美國企業逐步將製造環節外包，轉而專注於設計與系統整合，形成所謂「無廠化」模式。這樣的策略選擇並非被迫，而是基於效率與競爭力的考量。在這個過程中，台灣憑藉穩定的製造能力、工程人才與長期投入，承接了晶圓製造的關鍵角色，並逐漸建立起世界級的代工體系。

川普一再點名台灣「偷走」美國半導體技術，不僅忽略了台灣產業發展的歷史脈絡，也簡化了全球科技合作的複雜性。更重要的是，這樣的言論對於所有長期投入此一產業的台灣人而言，是一種不公與貶抑，包括半個世紀以來一路打造台灣半導體產業的孫運璿、李國鼎、方賢齊、潘文淵、胡定華、張忠謀、史欽泰、蔡明介、曹興誠等人，以及過去與現在，埋首實驗室反覆驗證的研究人員，以及在產線上日夜輪班的工程師們，甚至我們這些投資於半導體產業的創投業者，大家都在各自崗位上為這個產業的建立與發展付出心力。今日的台灣之所以能在全球半導體產業中占有一席之地，並非偶然，而是來自長時間的耕耘與堅持。以台積電為例，它建立了獨特的晶圓代工模式，成為全球科技創新的關鍵基石。所謂「護國神山」，不是一句空洞口號，而是對一個產業、一個企業長期累積實力的尊稱。

當然面對川普的誤解，我們不需要情緒化地回應，但也不能沉默以對。台灣半導體產業值得被正確地理解與尊重。我們應該讓世界看見這段橫跨半世紀的努力與積累。如果有機會，我誠摯建議可以將《造山者》這部紀錄片大量投放至國外媒體，讓川普以及所有國際人士理解台灣如何在有限資源下，走出一條屬於自己的道路。台灣的半導體產業，從來不是被給予的，而是辛苦打造出來的；台灣的「矽盾」也不是天上掉下的禮物，而是全體台灣人胼手胝足，篳路藍縷所收獲的果實！這個真相不容汙衊。