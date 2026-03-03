為台灣半導體產業正名

快訊

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）

二月廿日川普在回應美國最高法院有關關稅的宣判，再次點名台灣「偷走」美國晶片產業，對此我感到極度的遺憾。我可以說是台灣半導體業的老兵之一，早期就參與了半導體產業的規畫與發展，之後身為創投人，也投資了許多半導體相關公司，包括晶圓製造、ＩＣ設計、封裝測試等等。在過去數十年，我從不同角色見證這個產業的成長，從最初的技術引進與學習，到逐步建立在地能力，再到今日在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色。我看著一個個團隊在艱困環境中突破限制，也看著台灣半導體一步步走向世界舞台中央。

台灣半導體產業的發展不是一蹴可幾，而是五十年來一段結合政府遠見與民間韌性的歷程。從早期透過工研院引進關鍵技術，到建立完整的產業分工體系，再到孕育出具有全球競爭力的企業，這一路走來靠的是政府支持、政策輔助，與無數有名及無名英雄日復一日的努力。這段歷史正如紀錄片《造山者》內所詳載，「半導體神山」不是從哪裡搬來的，而是靠著台灣人流血流汗，一鏟一鏟堆疊而成。

再看看美國半導體產業的發展，更能清楚理解今日全球分工的形成。自一九八○年代以來，隨著成本壓力上升與競爭加劇，許多美國企業逐步將製造環節外包，轉而專注於設計與系統整合，形成所謂「無廠化」模式。這樣的策略選擇並非被迫，而是基於效率與競爭力的考量。在這個過程中，台灣憑藉穩定的製造能力、工程人才與長期投入，承接了晶圓製造的關鍵角色，並逐漸建立起世界級的代工體系。

川普一再點名台灣「偷走」美國半導體技術，不僅忽略了台灣產業發展的歷史脈絡，也簡化了全球科技合作的複雜性。更重要的是，這樣的言論對於所有長期投入此一產業的台灣人而言，是一種不公與貶抑，包括半個世紀以來一路打造台灣半導體產業的孫運璿、李國鼎、方賢齊、潘文淵、胡定華、張忠謀、史欽泰、蔡明介、曹興誠等人，以及過去與現在，埋首實驗室反覆驗證的研究人員，以及在產線上日夜輪班的工程師們，甚至我們這些投資於半導體產業的創投業者，大家都在各自崗位上為這個產業的建立與發展付出心力。今日的台灣之所以能在全球半導體產業中占有一席之地，並非偶然，而是來自長時間的耕耘與堅持。以台積電為例，它建立了獨特的晶圓代工模式，成為全球科技創新的關鍵基石。所謂「護國神山」，不是一句空洞口號，而是對一個產業、一個企業長期累積實力的尊稱。

當然面對川普的誤解，我們不需要情緒化地回應，但也不能沉默以對。台灣半導體產業值得被正確地理解與尊重。我們應該讓世界看見這段橫跨半世紀的努力與積累。如果有機會，我誠摯建議可以將《造山者》這部紀錄片大量投放至國外媒體，讓川普以及所有國際人士理解台灣如何在有限資源下，走出一條屬於自己的道路。台灣的半導體產業，從來不是被給予的，而是辛苦打造出來的；台灣的「矽盾」也不是天上掉下的禮物，而是全體台灣人胼手胝足，篳路藍縷所收獲的果實！這個真相不容汙衊。

哈米尼死後的能源警鐘

近日美國聯手以色列對伊朗發動精準空襲，伊朗最高領袖哈米尼身亡；此舉不僅改寫中東局勢，更引發全球能源市場劇烈波動。當前台灣正為一點二五兆元國防特別預算爭論不休，哈米尼之死給我們的啟示是，對於一個能源高度仰賴進口的海島，真正的國安紅線不在於武器多寡，而在於能源鏈的脆弱。

戰爭時代沒有真正避風港

杜拜長期被視為中東的安全避風港，區域衝突升溫時，資金、企業與家庭往往選擇轉往阿聯的杜拜落腳。高端旅宿與人工島嶼象徵穩定與繁榮、國際航線密集、金融與物流運作順暢，形成一種在戰火邊緣仍能維持秩序的印象。在伊朗對中東多國的美軍設施發動報復行動、砲火與飛彈碎片波及豪華地標與民間設施之後，卻產生了重大的改變。

周朝自古是中國

立法院在一月卅日舉行第四會期最後一次院會，朝野攻防激烈。民進黨立委鍾佳濱發言稱：「春秋時代沒有中國，叫做周國」，又說「那時候魯國啊，隔壁有個國家…」鍾佳濱這番說法，引發討論，國民黨前發言人鄧凱勛表示，這些人的歷史難道是體育老師教的嗎？本文想就此話題做些史學探討。

美以續戰 伊朗將奉陪

以色列與美國發動攻擊伊朗，也已證實伊朗最高領導人哈米尼在戰亂中逝世；但伊朗的臨時接班人也已出線，軍隊亦持續反擊美國與以色列，政府並未有崩潰跡象。

陸使館助台胞 陸委會忙仇中

美國與以色列聯手對伊朗發動空襲，中共駐以色列使館宣稱：持台胞證可以登記轉移撤離。陸委會副主委梁文傑表示，每當國際危機，中國大使館都會做同樣的事情。陸委會對國人身處險境的關鍵時刻，仍不忘仇中反中，還真是「盡忠職守」。

美伊戰事牽動美古密會

美國總統川普於對伊朗動武前表示，有可能「友善接管」正遭受經濟災難的古巴。外界質疑，美國為何不藉口日前美籍武裝快艇入侵古巴領海造成船上人員傷亡，順勢海空封鎖古巴，甚至進行斬首行動，進一步清洗拉丁美洲後院？反倒是國務卿魯比歐出面澄清，該行動與美國政府無關，原因在於美古上周利用加勒比共同體元首會議的機會，魯比歐與古巴前總統勞爾（故強人卡斯楚之弟）的孫子羅德里格斯，商討減緩雙方緊張關係之道。

