讀家觀點／欺壓李貞秀 寬貸劉世芳 綠營紅色雙標

粗暴而野蠻追剿民眾黨不分區立委李貞秀的內政部長劉世芳，遭爆其外甥在大陸賺「紅錢」，並以「紅錢」捐政治獻金給劉世芳。對於自己的行為，劉世芳以下次再說回應；內政部則推給對岸，說「中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，內政部絕不因任何政治恐嚇動搖」。陸委會則發布首次「中國大陸經濟風險警示」，表示在中國政經不分體制下，台商赴陸政治風險急遽升高，呼籲台商「慎之又慎」。府院則是一言不發，一副沒事樣。

民進黨對此聲稱「將全力配合行政部門的因應作為，保護國人的合法權益不受威脅」；綠委吳思瑤更說「支持依法行政的劉世芳部長！什麼時代了，還在誅九族、抄滿門」。對照李貞秀與劉世芳境遇，前者遭窮追猛打，後者則若無其事；民進黨政府嚴以待人、寬以律己的雙標再顯露。

李貞秀獲列名為不分區立委之初，在二○二四年立委選舉辦理候選人登記時，民眾黨就已將她的候選人資格與其他被提名人的資料一同送交中選會，經中選會審定沒有問題、准予登記並刊載於選舉公報之上。既是如此，李貞秀參選資格沒問題，她依法遞補立委也是經中選會認定後，由立法院辦理就職，無論是法律或程序完全符合。如今內政部硬以不適用於兩岸人民關係的「國籍法」為由，指其未放棄大陸國籍、擔任立委的資格有問題。隨後，陸委會也不採信李貞秀提出的、經海基會認證的放棄大陸戶籍文件；陸委會副主委梁文傑說「實是有疑慮的」，理由是「過去沒看過該種寫法」，梁文傑甚至以「假警察」影射李貞秀是「假立委」，眼中全無憲法與相關法律之存在。

更令人非議的是，閣揆卓榮泰日前在行政院會進一步指示，在李貞秀資格尚未確認前，行政院各部會一律不提供任何資料，並請中選會依陸委會、內政部之去函進行必要的行政作業。此舉不但顯露了卓榮泰對法治的無知，更是對民主的踐踏。難怪民眾黨前主席柯文哲氣得飆罵：「卓榮泰如果敢說陸配是『外國人』、沒有參政權，民眾黨就讓李貞秀下來！」

民進黨政府如此對付李貞秀，無疑是反中、抗中心態的投射；讓人不禁質疑，賴總統日前在海基會台商春節聯誼活動致詞時以「中國大陸」稱呼對岸，是真有心與對岸和解？否則豈會放任卓榮泰、劉世芳、梁文傑等官員圍攻李貞秀？尤其劉世芳身陷「紅色政治獻金」疑雲，賴政府與民進黨卻袒護到底；同樣涉及「紅色」問題，綠營對「自己人」與「外人」，處理態度卻是天壤之別。

柯文哲在李貞秀案，曾點名賴總統「不要浪費國家的時間在這種事上，這樣不會讓他連任」，真是一針見血之言。畢竟兩岸和平、友善互動，才是團結台灣的最大公約數，賴總統如果持續抗中，他口中「希望兩岸交流合作，讓兩岸可以朝向和平共榮的方向走」，非但不可能成真，他自己也很難在二○二八獲得多數支持。（作者為資深媒體工作者）