大屋頂下／〈鄭習會，談什麼？〉之三 讓兩岸人民過更好日子

為中華民族創造救贖，為人類文明建立典範。

兩岸關係的解方若能為中華民族創造和平民主的大救贖，就可能為人類文明建立新典範。

經川普蹂躪的今日世界，是人類文明大解體的世界。相對而言，中國之崛起及未來可能扮演的世界角色很有可能為人類文明帶來新憧憬。

兩岸問題的和平民主解決，可能成為重建人類文明典範的槓桿。

中國得救，世界得救。

所以，只看兩岸，或許找不到兩岸的答案。但若從「為人類文明建立典範」看兩岸，反而能看到解方。

鄭習會要站在此一視角上與兩岸對話，亦與全世界、全人類對話，這是鄭習會可自期的高度。

鄭習會的主要功能應當在大開大闔地重新整理建構兩岸互動的理念與敘事，先將諸多碎片化的概念賦予更明晰穩定的詮釋定義，然後再將這些概念聯結成一個脈絡化的系統論述，並藉以推進未來的兩岸關係與世界文明。

試從本文前兩天提出的「兩句話」說起。篇幅所限，僅能略論。

第一句話：中國人不打中國人。

這句話涉及「中國」及「中國人」的詮釋與定義。「中國」雖有朝代的更替，但「中國」及「中國人」的「民族認同」卻在滾動中形成，即使經歷如南北朝、五代十國、蒙元、滿清，仍是香火一脈，致使「中國」及「中國人」成為世界上唯一綿延五千年以上的一貫文明。

這也使得「中國人」的「民族認同敘事」（大屋頂中華）與「中國」的「政治歷史敘事」（大屋頂中國）幾乎成為一體兩面。

此一樣態，也許可以稱作「民族主權論／民族主權觀」。

亦即，在「大屋頂中華／大屋頂中國」下，「中國」的「主權」是屬於五千年一貫的「中國人／中華民族」，而不是只依附在「五代十國／三國鼎立」之類的政治分歧中。

由於有了這個「民族主權觀」，因此「中國人」與「中國」，始能處理幾千年來「合久必分／分久必合」的政治分治、更迭或割據。

如所共見，今日的兩岸，在上面有一個「大屋頂中華／民族認同敘事」，在底下隔海分治的中華民國及中華人民共和國則是「政治歷史敘事」。

唯有建立這個「民族主權論」，否則「雖然尚未統一（此為政治分治），但國家領土、主權從未分割（此為民族認同）」的論述即不能成立。

直言之，今日的兩岸問題，就是中共要如何處理中華民國的政治分治，及中華民國要如何解脫台獨的民族撕裂。這些，皆必須以「民族主權論／大屋頂中華／大屋頂中國」來支撐。

也唯有如此，兩岸「交戰政府」轉為「分治政府」，始能說「中國人不打中國人」。

第二句話：中華民國有憲法，台獨無憲法。

「大屋頂中華」是「大陸的中國人」與「台灣的中國人」共同的「上位概念」；「大屋頂中國」，則是中華民國與中華人民共和國共同的「上位概念」。

也就是說，在「大屋頂中華」下，有大陸的中國人與台灣的中國人；在「大屋頂中國」下，有中華民國和中華人民共和國。

兩岸要用「一華同表」的「大屋頂中華」來面對「大屋頂中國」；也要用「一中各表」的「大屋頂中國」來維繫「大屋頂中華」。

近年兩岸情勢急遽惡化，主要出自對於九二共識的詮釋出現異化。

在二○○八至二○一六年，馬英九政府的主張是「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」；中共方面雖未正面回應，卻亦稱「求同存異是九二共識的根本真諦」。

但至二○一七年以後，中共將「一中各表」指為禁忌語，民進黨又將九二共識與一國兩制掛鉤，謂已無一中各表的空間。兩岸互動自此急轉直下。

然而，中南海對此已有警覺。中共至今仍然反覆強調：「反對台獨，堅持九二共識。」

其實，中共只說「反對台獨」就夠了，一直掛著「堅持九二共識」，是因反對台獨不夠，仍必須帶上「九二共識」，因為只有「九二共識」裡面留有「一中各表／求同存異」的機關。

兵法說，圍城必缺。台獨的門要堵住，但中華民國的路要打開。這是兩岸問題的唯一解方。

應對台獨。中華民國的絕對優勢在於：中華民國有憲法，但台獨沒有憲法（見昨日本文）。

中華民國憲法，是「一中各表」的憲法。

一中各表。在「大屋頂中華／大屋頂中國」下，我不台獨，你不武統。將「中共及台獨皆要消滅中華民國」的「舊的兩岸關係」，轉向「中共與台灣共同維持中華民國」的「新型兩岸關係」。

定錨中華民國，共構和平競合。

先做好「過程論」，再來談「目的論」。以「合理的過程」，推進「改善之目的」。

接著，試為鄭習會提出第三句話：讓兩岸人民一起過上更好的日子。

兩岸紛擾，口邊耳際出現的皆如「一國兩制／一中各表／統一／台獨／武統／脫中入北」等辛辣的政治語彙。但是，經過近年世局及兩岸情勢丕變後，在春節前的國共兩黨智庫論壇上，會議雙方發表的「五個面相／十五項共同意見」，辛辣的政治語言明顯刻意收斂，而改以經濟民生的互利共贏置頂掛帥，並強調和平發展。

宋濤在論壇表示，「堅持以人為本增進同胞福祉」。「以人為本的兩岸關係」，這是過去罕見的用語。

這固然出自民進黨政府對會議的約束，卻也無心插柳地將兩岸互動導向了一個更具正能量的路徑與方向。

兩岸應當思考：是否應當將尖銳的政治語言對立，轉向對於民生幸福的努力；而且從增進兩岸民生幸福的實踐汲取能量，來軟化、正向化兩岸政治難題的解決。

換一套語言，換一套思維。

兩岸共同追求的新思維可以是：讓兩岸人民過上更好的日子，更好的生活。

更好的生活就是：以人為本，更民主自由的政治生活，及更滋潤富裕的經濟生活。

當然，兩岸人民的更好日子也是：①和平，中國人不打中國人。武統是國難，更是國恥。②反對台獨。中華民國有憲法，台獨無憲法。定錨中華民國，共構和平競合。

只要終極定位在讓兩岸人民過上更好日子，必能使兩岸難題在「大屋頂中華／大屋頂中國」下找到解方。

