哈米尼之死 國家對抗全面升級

伊朗最高領袖哈米尼在美國與以色列聯合的斬首行動中身亡，此事件的戰略衝擊已溢出單次軍事行動的戰術層次，揭示了衝突門檻已拉高至「政權存亡」，中東長年依賴代理人與灰色地帶維繫的「影子戰爭」邏輯至此告終，取而代之的是國家對抗升級的焦土新紀元。

當前局勢最致命的盲點，在於伊朗已從「軍事受創」邊緣驟然跌入「政權存亡」深淵。在最高權力中樞遭摧毀後，伊朗的報復行動極可能迅速「去中心化」；未來的攻擊也將不再以奪取戰場優勢為目的，而是奉行「極大化敵方成本、擴散區域代價」的玉石俱焚邏輯。當飛彈的威脅半徑從特拉維夫一路延伸至美軍基地，甚至波斯灣金融樞紐杜拜，德黑蘭釋放的訊號冷酷且毫無轉圜餘地—若伊朗政權走向崩解，波斯灣的繁榮須陪葬。這不僅粉碎海灣阿拉伯國家苦心經營的「戰略中立」幻想，也讓國際社會的停火斡旋在短期內喪失立足點。

這次戰火的首波衝擊，將引爆全球能源與金融市場連鎖反應：一是能源咽喉的窒息，承載全球約五分之一原油運輸的荷莫茲海峽，一旦因戰火威嚇或航運保險失效而被迫停航，原油供應將斷裂，油價恐慌性井噴恐成定局。二是央行的致命兩難，油價狂飆將喚醒通膨巨獸，各國央行將陷入「升息抗通膨」與「降息救衰退」的無解悖論中掙扎，全球實體經濟恐將面臨疫情以來最嚴峻停滯性通膨考驗。三是資本市場踩踏效應，避險資金將湧向美元與黃金，全球股市須承受流動性急遽枯竭與恐慌拋售的雙重夾擊。

相較於市場震盪，更深遠的地緣危機，源自大國在亂局中的籌碼交換與重新站位。首先是美國的戰略過載，華府原欲將戰略重心全面轉向印太，如今被迫重返中東，將導致其全球兵力部署陷入困境。其次是俄羅斯的雙重紅利，對莫斯科而言，這場危機堪稱及時雨，油價暴漲為俄國的戰爭經濟挹注鉅額現金流；此外，西方軍援與注意力分流，讓俄軍在烏克蘭前線獲得更寬鬆的作戰窗口。普丁更可藉機高舉「反霸權干涉」大旗，在「全球南方」陣營中攫取道德話語權。

再者是北京的複雜處境，身為最大原油進口國，油價飆升將重創其出口競爭力與「一帶一路」投資；此外，北京對「領導人斬首常態化」觸及主權紅線深感警惕。然就地緣層面，美國若因此被中東戰爭牽制，意味印太壓力暫時減弱，也給北京更多戰略機遇時間。

哈米尼之死將加速區域極端陣營化，區域安全架構將從「競逐中求平衡」的灰色格局，徹底滑向「對抗集團」的黑白分明。這提醒了世界：當衝突跨越了政權存亡的紅線，並與全球能源命脈死死綁定時，勝負便不再取決於單次戰果，而取決於誰能承受最極限的經濟與軍事耗損。一個由大國零和競逐、區域焦土戰爭、金融毀滅震盪交織而成的動盪新紀元，已然兵臨各城下且無可迴避。

