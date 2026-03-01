名家縱論／叫好聲背後的韌性警訊

全球經濟正快速朝向電氣化、數位化、低碳與循環經濟方向邁進，而礦產與金屬供應鏈是支撐這些轉型的關鍵基礎。ＡＩ發展躍進加速人類難以想像的應用之來臨；在此變革中，台灣科技業扮演支持世界轉型的中堅角色，卻是礦業資源極為貧瘠的國家。

在地緣政治與保護主義興起、世界不可持續風險更加複雜，且國際治理持續弱化的情況下，提升礦產資源供應鏈韌性日益受到重視。而台灣卓越的電子科技背後隱藏潛在的金屬脆弱供應鏈，凸顯了一旦主動戰略不強或失效，我們便容易成為主要經濟體新戰略中「被決定」的棋子。

世界經濟論壇在二○二六達沃斯年會前發表白皮書「從礦產到大電力：打造電動車、數據中心與電網的韌性」，透過檢視未來智能城市三項絕對必要之基礎建設對礦產及金屬的依賴，擘畫減緩衝擊及提升韌性的途徑。

白皮書指出電動車、數據中心、電力傳輸與配電系統，都依賴諸如鋰、鈷、石墨、銅、鋁與稀土等資源，而這些材料精煉高度集中於少數國家，使其本質上成為共同的風險來源。供應鏈已出現早期警訊，包括新產能的開發速度遠不及需求，許多關鍵礦產開發專案仍未取得許可或資金，導致未來十年供應缺口持續擴大。

電動車是目前全球最重要、成長最快的礦產需求來源之一。到二○三五年，下列幾項來自電動車需求的礦產之預估全球占比為：鋰八成六、鈷五成五，稀土約三分之一。全球超過七成的電池、七成的ＥＶ組裝、五成的精煉皆集中在中國大陸，成為曝險最高的問題。

因ＡＩ、雲端運算與高效能伺服器的快速成長，讓數據中心成為新興高純度金屬需求來源。其中伺服器與晶片需要高純度矽、鍺、鎵、金、銀、錫；電力系統高度依賴銅與鐵；冷卻系統則需大量的鋁與銅。

到二○三五年，幾項來自數據中心需求的礦產之預估全球占比為：鎵百分之六、鍺百分之二點四，雖占比不大，但這些材料極其關鍵且供應高度集中，因此數據中心也在競爭有限的高純度金屬供應。

全球晶片製造仍高度集中於台、南韓、日、中國大陸等，使數據中心產業面臨先進晶片供應的瓶頸。

電網擴建與升級是能源轉型關鍵，但材料需求極龐大。輸電塔與電桿需要大量鋼與鋁；變壓器需要矽鋼片與銅；電纜需要銅與鋁；儲能系統視化學系統可能需要鋰、石墨、釩等。到二○三五年，幾項來自電網需求的礦產之預估全球占比為：釩二成九、銅一成八、鋰百分之七。電網建設最具「時間拖延效應」，關鍵設備如變壓器、開關設備、高壓電纜、輸電塔等，都具有長生產周期，只要某一設備交期不足，就可能延遲整個區域電網升級，進而影響電車充電基礎建設與數據中心所需的電力。

據國際能源總署、標準普爾、美國地質調查局與科爾尼顧問公司等機構，就下列礦產可開採年限（儲量除以目前年開採量）的分析顯示，錫十五年；鋅、金、鉛廿年；銀卅年；鈷、鎳、銅四十年；鋁、鎵六十五年；鐵八十年；錳九十年；鋰一二五年；石墨一七○年；稀土二三○年。除黃金與鎳，中國在關鍵礦產供應鏈居主導地位，精煉與中間處理的占比介於四成三至百分之百間。

企業的全球化投資布局，從過去的逐廉價勞動力與環保標準而居，走向逐低碳電力而居，再走向逐礦產資源韌性而居；沒看懂則始料未及，看懂即了然於胸。

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）