大屋頂下／〈鄭習會，談什麼？〉之二 默契心照 回到憲法說

昨日本文討論「中國人不打中國人」，是從「為中華民族創造救贖／為人類文明建立典範」的道德文明層次探討兩岸關係。

其實，在此一道德論述的底下，仍有一個無可閃避、必須直面的現實考慮，也就是：經歷這幾年來世局及兩岸的丕變顯示，這場仗根本不能打，打不得。

先就短中程來看。川普稱，在他任內（至二○二八年）習近平不會發動武統。這句話聽來合理。若能選擇，中共大概率地會迴避這個捉摸不定的「川普障礙」。再者，張友俠事件顯示解放軍內部的情勢混濁，且社會經濟亦在艱難的轉型階段，這些皆使短中程並非中共動武的時機。

二○二七年是習近平進入第四任期的接軌期。有人認為，習近平會以炒作武統為續任的鋪墊，但如果他不能跨越二○二八前的「川普障礙」，渲染武統反而將暴露其色厲內荏。

其實，習的續任是當然，武統不武統皆要續任。屆時，既已續任，還「有必要武統」嗎？

以上說法，也許太過簡略。但不妨判斷，習近平續任至川普卸任前後的短中期間，不會是中共發動武統的合理時機。

再從中長程來看，中國大陸的總體目標在「和平崛起」，但「武統台灣」卻與「和平崛起」存有本質性的矛盾。若要武統台灣，就必定影響和平崛起。

以最近世局的變化言。二○一八年，還有人說川普1.0是「孤立主義／戰略收縮」。如今，川普對加薩、格陵蘭、委內瑞拉、巴拿馬、加拿大表現的「唐羅主義」，卻已是明目張膽的「流氓主義／擴張主義／帝國主義」。

有人認為，唐羅主義只在切走美國認為該屬於他的那一塊蛋糕，反而是在示意中國「我管我的事／你管你的事」，稱此為「勢力範圍圈地論」的交易。

但是，唐羅主義也許是一種切香腸的手法。先用「美國灣」、格陵蘭、加拿大、巴拿馬、委內瑞拉等將美國放大加強（白宮已展示了美國新地圖）。然後，再以這個更強大的美國，去切剩下的香腸。

他讓你覺得唐羅主義是在說印太已非美國的核心關懷。但是，其實美國隨時可再回過頭來說，印太是我的事，台海是我的事。烙餅馬上翻一面。

另以日本的新局言。「台灣有事／日本有事」在一夕間驟然已經變成了「日本有事／台灣有事」（鄭麗文語）。「第一島鏈」這個概念，原本是以美國為主體的「美國防禦及圍堵島鏈」，但如今儼然已朝以日本為主體轉向，並轉守為攻，企圖將日本、台灣及菲律賓構成一個「日本存亡島鏈」。

日本的「右翼化／軍國主義化」引發諸多議論。但是，設身處地，面對當下及未來世局，日本朝野如果無此警覺，反而是不可思議，如今只是民粹選舉使得此種警覺井噴而出。

台灣比格陵蘭重要。試想，美國只是以一句「因為美國需要」，就要拿下格陵蘭；若待「唐羅主義美國」體現後，在地緣政治上更有底氣，它還會說台海問題不關我的事嗎？美國現在擺出Ｇ２可分庭抗禮的姿態，恐怕只是香腸還切不到這一段罷了。

以上，是從短中長程來看世局變遷與兩岸關係的可能互動與發展。本文的建議是，不論短中長程，兩岸絕對不能武統，只能朝向和平競合的路徑行穩致遠。

武統，是國難，更是國恥。

因此，鄭習會，談什麼？在此試提出第二個題目，就是：中華民國有憲法，台獨無憲法。

本文不奢望鄭習會上能公開出現這個話題。但是，仍然認為，雙方應當將此一概念作為鄭習會的底色及潛台詞。心照不宣，不宣心照。

昨日本文說「中國人不打中國人」，但這類論述容易流於形而上，缺少在現實上、法制上的規範力。要有現實規範力，就必須以憲法為支柱。

中華民國有憲法，台獨無憲法。這是鄭麗文與習近平皆應置頂放在心裡的一句話。

中華民國有憲法，因此有「為因應國家統一前的需要」、「憲法一中／一國兩區」、「九二共識／一中各表」、「依據一中憲法，中華民國人民是中國人」、「兩岸是兩區關係／不是兩國關係」、「反對台獨」、「炎黃子孫」、「中國人不打中國人」等主張。

中華民國憲法就像一棵聖誕樹的主幹，上述這些政治理念與主張，皆是懸掛在樹幹上的珍寶，兩岸皆當敬畏。

相對而言，台獨自己沒有憲法，且要解構中華民國憲法。台獨所主張的「誰跟你是中國人？」、「正名制憲」、「九二共識就是一國兩制」、「兩岸不是兩區關係／是兩國關係」、「去中國化／去中華民國化」、「不承認中華民國光復了台灣」、「台灣地位未定論」等論述，皆無「台獨憲法」作為依據，且是違反又解構了中華民國憲法。尤其，非但主張將中國內戰異化為「異族戰爭／異國戰爭」，更變質為「美國的代理人戰爭」。凡此，皆無「台獨憲法」的支撐，且是完全違背了「中華民國憲法」。

因此，台獨vs.反台獨，最主要的差異即在：中華民國有憲法，台獨沒有憲法。亦即，要以「有憲法的中華民國」對抗「沒有憲法的台獨」。

其實，中共不是不知中華民國憲法的重要。二○一二年，吳伯雄會胡錦濤，當年「九二共識／一中各表／求同存異」是兩岸共同的政治基礎。胡錦濤說，「大陸和台灣同屬一中，符合兩岸現行規定」。所謂「現行規定」即指中華民國憲法及兩岸人民關係條例。至二○一六年，王毅說「他們（蔡英文）應按照他們自己的憲法來推動兩岸關係」，這更是直截了當的「憲法說」了。

鄭習會若能將思路帶回「憲法說」，就能以「有憲法的中華民國」對治「沒有憲法的台獨」。

能處理好中華民國問題，就能處理好兩岸問題；要處理好中華民國問題，就應先穩固中華民國憲法。

鄭麗文要保住中華民國，一定要守住一中各表的中華民國憲法。習近平要反對台獨，也要保住求同存異的中華民國憲法。

鄭習會的思路基礎應當是：在「大屋頂中華」下，中國人不打中國人；在「大屋頂中國」下，以中華民國有憲法對治台獨無憲法。

定錨中華民國，共構和平競合。（明日續）