愛給人戴「紅帽子」 綠何不照照鏡子？

港媒報導內政部長劉世芳外甥在中國三家企業擔任高薪高管，大賺「紅錢」，且對劉世芳及與她同屬新潮流的兩位議員挹注過政治獻金。

「收紅錢」在海峽兩岸頻繁商業往來下再平常不過，但在政治人物身上就很敏感；若此事發生在藍白政治人物身上，譴責聲肯定不會少，檢調必順藤摸瓜、沒在客氣。但在綠營，平常對中國深惡痛絕，此時卻無比「通情達理」。

綠營親屬在中國大陸經商往來，前有不分區立委沈伯洋之父等，沈伯洋因此被戲稱為「紅孩兒」。民進黨常常一根手指指責別人，卻不顧四根手指指向自己。

沈伯洋曾說：「兩岸任何交流都是統戰的一部分。」劉世芳身為內政部長，常以國安為由，對陸配群體進行政治打擊。連民眾黨合法當選的陸配不分區立委都可以不承認，面對自己的外甥及政治獻金該如何解釋？劉上任以來爭議頗多，包括呼籲讓賴總統「做台灣國的主人」、中正路改名及打壓陸配等。因為兩岸法規，李貞秀難以提交放棄國籍證明，但她來台已卅三年，只要符合兩岸人民關係條例，陸配為何不能服公職？

賴清德總統日前出席「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，如果「中國大陸」之稱是遞橄欖枝，那李貞秀是「外國人」就是自相矛盾且兩面討好，賴總統與卓院長要不要說清楚？

民進黨常編織各種「親中賣台」的紅帽子給藍白戴上，但給人戴帽子的同時，也該自己照照鏡子。

（作者為金融分析師）