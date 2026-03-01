劉部長別再神隱 向國人說清楚

內政部長劉世芳遭港媒爆料收受台商外甥的政治獻金。內政部表示，這是中共以政治手段在對我國行政官員施加壓力，絕不會因此而動搖。

但持平而論，內政部這樣的回應避重就輕，根本沒有針對劉部長的外甥「是否有在中國賺紅錢，並把它充作政治獻金提供給劉部長？」做出正面答覆。持續神隱的劉世芳部長應該趕緊出面說明，才不會愈描愈黑、啟人疑竇。

賴總統執政以來，經常以國家安全為藉口，對社會各界祭出高度警戒，就連基層教師也被迫簽署具結書，保證自己沒有中國大陸身分證、戶籍或相關證件。在這樣的高標底下，若縱容最了解台灣內部狀況的內政部長，可以有親人在中國投資、還以政治資金輸送，如何令人信服。

執政黨不該忘記，就連總統府也曾遭到中共滲透，因此不管是為了防微杜漸，或是還給劉世芳部長一個清白，檢調都應該主動介入調查清楚。前陣子無黨籍立委高金素梅突然被檢調單位搜索，除了涉嫌詐領助理費、補助款、違反醫療器材法外，據聞也與高金素梅的核心助理經常前往中國而且金流異常有關；倘若採用相同標準，檢調就應有所動作，以免損及台灣的國家安全。

其實，劉世芳部長自上任以來便爭議不斷，包含曾以轉型正義為由、要將全台灣的中正路全部更名，如今又捲入紅錢紛爭裡頭，若民進黨還要繼續「捍衛民主」，應向全國人民說明清楚！

（作者為教職人員）