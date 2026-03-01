美襲伊朗 為國安與商業

美國下令從以色列耶路撒冷大使館及黎巴嫩貝魯特大使館撤離，同時德國、印度、南韓等多國緊急呼籲公民離開伊朗。這一波全球性撤僑行動迅速演變成以色列與美國聯手發動的聯合攻擊，目標直指伊朗核設施、革命衛隊基地與導彈陣地。爆炸聲響徹德黑蘭、伊斯法罕等多地，伊朗隨即發射導彈反擊。

川普發布影片，宣布「美國軍事已展開重大作戰行動」，目的是摧毀伊朗導彈能力、終止其核威脅，並呼籲伊朗人民推翻政權。川普第二任期「美國優先」外交最激進的一步，試圖以鐵腕重塑中東新秩序，深刻影響中美在全球能源與地緣政治上的博弈，同時加速中東新金融中心的崛起。

川普對伊朗的國家戰略，是其第二任期外交的延續與升級。他拒絕歐巴馬時代的核協議框架，透過亞伯拉罕協議擴大版，打造一個以以色列為核心、阿拉伯國家為支柱的聯盟。協議已促成以色列與阿聯、巴林、摩洛哥的正常化，並延伸至沙烏地部分經貿合作，目標建立涵蓋能源管道、科技轉移與安全情報共享的區域架構。

德黑蘭透過真主黨、胡塞武裝與伊拉克民兵構築「抵抗軸心」，更控制霍爾木茲海峽這一全球石油咽喉，任何衝突都可能導致油價暴漲與供應鏈斷裂。川普的新秩序正針對此挑戰：將以色列軍事優勢轉化為區域集體防禦，同時以商業利益拉攏阿拉伯國家，切斷伊朗代理人資金來源，體現川普將國家安全與商業利益高度融合的務實主義。

儘管美國與以色列在伊朗問題上存在差異，美避免全面戰爭拖累盟友經濟並考量中國長期平衡，以則視伊朗為存在性威脅，強烈主張果斷摧毀核設施；但雙方在防止伊朗核武化、瓦解「抵抗軸心」與確保區域權力平衡的核心目標上高度收斂，此次聯合攻擊即是這一收斂的最新體現：以色列國防部長宣稱「先發制人」，川普強調「重大作戰行動」將持續數日，雙方經數月密切協調，顯示戰略同步已達高峰。

此一新秩序正催生中東新金融中心的興起。亞伯拉罕協議不僅是安全框架，更是經濟整合的催化劑。杜拜國際金融中心已宣布價值超過二百七十億美元的「Zabeel District」擴建計畫，預計到二○四○年容納超過四點二萬家公司與十二點五萬勞動力，成為中東、非洲與南亞地區最大金融樞紐。利雅德則透過超過九千三百億美元資產，快速崛起為全球金融競爭者。

以亞伯拉罕協議為基礎，川普的新秩序強化這些發展：降低伊朗威脅後，區域穩定將吸引更多外資流入，加速石油美元回流與科技投資，轉化為金融服務與資本市場的增長。對中國而言，則意味「一帶一路」在中東的金融支點可能被稀釋。此一布局若成功，將大幅降低伊朗對區域的顛覆能力，同時強化美國在全球能源與供應鏈的主導地位，並推動中東新金融中心的崛起。

