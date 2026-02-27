全面開放陸客來台觀光，兩岸就有太平年

大年初八賴清德總統出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸。揆諸過往，賴或係基於「兩國互不隸屬」之中心思維，鮮用「中國大陸」一詞，而係直接以中國稱呼北京當局，賴之用詞引起媒體議論賴對對岸態度是否有所轉圜？

賴致詞時也尊蔡英文，說明其和蔡都「希望兩岸維持現狀」，但所謂現狀為何？賴並未深入解釋：現狀究係政治「一邊一國」，緊繃對峙；共軍踰越海峽中線、持續擾台；而在民間陸客陸生幾乎禁絕、互不往來？這是兩岸現今真實狀態，也是賴所說欲維持的「現狀」嗎？當德國總理在社群平台用簡體中文貼文，呼籲與中國需要開放的對話渠道，賴的維持現狀就是繼續抗中鎖台，夸言和平、對等、尊嚴的不對話嗎？

年初陸劇「太平年」熱播，此劇隱喻兩岸未來統合情勢深矣！劇中有段柴榮與趙匡胤在未登基前，討論解決唐末五代「蕃鎮割據」問題癥結。倆人同意「削藩不僅要看情勢，還要看往來」。如果「民人商賈，錙銖相易，貨殖相通，日子久了，不合亦合；反之，若兩相隔絕，官民亦不相通，日子久了，分據成了故事成例，斯土斯民，便真的不為中國所有了！」

太平年的編撰相當程度反射兩岸現實狀況，二○一九年習近平在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上，提出「兩岸互通方案」：兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通。後續二○二三年王滬寧在海峽論壇具體提出兩岸融合發展示範區（又稱福建兩岸融合示範區）觀念，也就是以福建作為兩岸融合前哨。久之，兩岸或如柴和趙所說的：「不合亦合」。

而執政黨當局以「抗中保台」作為選戰和執政主軸，北京當局亦強烈認為賴執政後就是明顯走向台獨，學者也推論習第三任內最大功績，穩政局、求連任，捨收復台灣無它！主要原因就是兩岸若持續隔絕，台灣官方也堅持鎖台，大陸想與台灣融合也難，海峽分治已過七十六年，分據真成陸劇所言「故事成例」，台灣就真的不為中國所有，不再是「中國神聖領土不可分割的一部分」。

賴在台商大會致詞，亦明言：兩岸有共同的目標，就是增進人民福祉，賴清楚說道：「我們希望交流合作，讓兩岸能夠朝向和平共榮的方向走」。若賴此次確實係向對岸釋出真正善意，實際行動至為簡單，就是「全面開放陸客來台觀光」。

陸方今年再度宣示福建與上海民眾可至金馬旅行，而早在二○二四年底雙城論壇，來台北參加論壇的上海副市長華源，也承諾積極推動上海市民來台觀光。但其中隔閡作梗的，就是陸委會堅持要小兩會先行溝通。事實上，疫情過後台灣開放各國遊客來台旅行，真有跟各國對口單位，事先溝通各項事宜嗎？而陸客無法來台真是卡在對岸，而非主政者政治意識作祟嗎？此理至明。

宋楚瑜擔任台灣省長巡視地方時，常說：「省民的小事情是政府的大事」。既然官員解讀賴說「中國大陸」是釋出善意，兩岸能太平過馬年，就請賴從台灣觀光業者最盼望的「開放陸客來台」做起，民間業者的小事就是總統的大事，太平和樂現狀困難嗎？為與不為而已！

