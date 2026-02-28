大屋頂下／中國人不打中國人

鄭習會是兩岸今年的重大事件。

鄭麗文多次表達要實現此會，且稱「先陸後美」；國台辦則語帶保留稱，願「與包括國民黨在內」的台灣各政黨、團體與各界人士加強交流交往。

鄭麗文預言，鄭習會對國民黨將是「大利多／大加分」，但這應是她的想像與期待，絕非必然。畢竟她一個人跳不成一場探戈。

鄭習會若舉行，當然是兩岸大事（若不能舉行，更是大事），但這很可能是「大好／大壞」的事（不僅對國民黨，更是對兩岸）。

大好，是說可能為兩岸關係指出一個大開大闔的新方向與新路徑。這樣的鄭習會，令人期待。大壞，則是說，綁手綁腳，反而可能凸顯、放大加深了兩岸現存的種種制約，以致更加不能化解僵局。這樣的鄭習會，不如不會。

鄭習會，當然不只是國共兩黨對話而已。而必也是欲藉此與中國大陸十四億人及台灣兩千三百萬人對話，共同探討兩岸的現實與未來。

與台灣對話，是要與主張兩岸和平競合的台灣人對話，也是要與傾向主張台獨的台灣人對話。具體而言，鄭習會必須在如何化解台獨及如何正視中華民國兩方面探尋方案。

但是，這尚只是從兩岸的角度看鄭習會，其實若從更高遠的視角來看這場鄭習會，這也是一個與全世界及全文明對話的場域，鄭習二人完全可以有更高遠的追求。

近年世局的丕變，是在川普的ＭＡＧＡ下進行；相對而言，中國大陸的發展，則是在「全球四大倡議／人類命運共同體」的旗幟下推進。美國若是繼續倒行逆施其ＭＡＧＡ，而中國倘是繼續認真推進其「人類命運共同體」，則未來中國不無可能成為新文明的創造者及新歷史的引領者。

因此，鄭習會倘若在這個人類文明大變遷的脈絡中，共同明智操持兩岸關係的正確運作，順應歷史、引領歷史，不但可能為兩岸找到和平競合的道路，更可能為全世界及全文明開創新貌及新局。

《大屋頂下》一向倡議：兩岸關係的終極解方，應以「為人類文明建立典範／為中華民族創造救贖」為兩大目標。

這兩大目標是互為因果且相輔相成的。「為中華民族創造救贖」，可推進「為人類文明建立典範」；為「人類文明建立典範」，可推進「為中華民族創造救贖」。

鄭習會應當「為中華民族創造救贖」，這不只是兩岸的追求，更高遠的追求是在「為人類文明建立典範」。這樣的鄭習會必是中華民族歡迎的鄭習會，也必是世界文明期待的鄭習會。

綜上所論。鄭習會，要談什麼？第一個題目可以是：中國人不打中國人。

「中國人不打中國人」，是中共常用的詞句。一直到最近，國台辦仍強調：「只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談。」

鄭麗文則說：依據中華民國的「一中憲法」，台灣人都是中國人，中華兒女不要再自相殘殺。她說的也是「中國人不打中國人」。

「中國人不打中國人」，希望這句話仍能如此直白地出現在鄭習會上。但若不能說得如此直截了當，整個會談也應以這句話為底色與潛台詞。

對「中國人不打中國人」另持異議者是賴清德與民進黨。非但在同文同種的血緣、歷史、文化上否定「台灣人也是中國人」的概念，曾經說過「誰跟你是中國人？」及「炎黃子孫只是古代傳說」，甚至欲以「南島民族論」襲奪「中華民族論」。

尚不止此。賴清德從未承認「一中憲法／憲法一中」，民進黨亦迄未廢止或凍結台獨黨綱。不但公然否定「中華民國光復台灣」的史實，且與ＡＩＴ公開唱和「台灣地位未定論／聯合國二七五八號決議」。亦即，賴清德是以否定「憲法一中」來否定「台灣人是中國人」，也就是根本否定了「中國人不打中國人」的戰略邏輯。

如前文所論。兩岸關係的新理念及新路徑，是欲將兩岸關係從「國共內戰」提升到「為中華民族創造救贖」，並更進一步「為人類文明建立典範」。

但賴清德的思考則非但要將兩岸內戰繼續延長，更是要將「兩岸內戰」轉化成為不同民族、不同國家間的「異族戰爭／異國戰爭」，如今更已變本加厲地異化為替美國實踐地緣政治的「代理人戰爭」。這樣的戰略思維，與「中國人不打中國人」已然是背道而馳了。

其實，台獨也可以不否定台灣人是中國人，但仍可主張台獨。正如五月花號的「英國人」不否定自己是「英國人」，仍可主張美國獨立。台獨理論從「中國人內部的民主自決分離運動」，異化為「異族戰爭／異國戰爭／代理人戰爭」，正是台獨必敗的理由。

綜上所論，「中國人不打中國人」是「為中華民族創造救贖」的基本要義；而能以「中國人不打中國人」做為兩岸問題的解方，就是「為人類文明建立典範」。因此，以兩岸關係的和平解決與引領世界的文明前瞻互相聯結，應可作為鄭習會的共同期許。

中共不斷強調，台灣問題是核心中的核心。這句話可謂「正中核心」。有人估算，台灣問題若能緩解，至少可以使中共節省百分之七十花在上面的關於軍事及外交方面的金錢及資源。此一數字或待核實，但無疑說明了中共為何不斷強調「台灣問題是核心中的核心」。

如何處理這個核心問題？根本的基底就在「中國人不打中國人」這一句話。鄭習會上，鄭麗文仍可站在「中華兒女不要再自相殘殺」的立足點上，習近平亦可重申「只要承認兩岸都是中國人，兩岸同胞完全可以坐下來談」。

兩岸若皆有「中國人不打中國人」的思考。即可映照出賴清德欲將兩岸帶入「異國戰爭」並將台灣帶向「代理人戰爭」的歧途。這應是鄭習會可以產生的最根本效應。

先有了「中國人不打中國人」的思考，兩岸的解決方案在方向及路徑上就會有了框範及指引：

①交換論。我不台獨，你不武統。這就是中國人不打中國人。

②過程論。淡化「你吃掉我／我脫鉤你」的目的論，提升「和平競合」的過程論。這也是中國人不打中國人。

先確立「中國人不打中國人」，鄭習會的高度與空間必然就會立馬提升及開闊起來。