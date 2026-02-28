霸凌李貞秀 不符228族群融合精神

繼日前內政部長劉世芳要求所屬機關不提供民眾黨立委李貞秀機密文件後，行政院長卓榮泰廿六日進一步下令各部會，在確認李貞秀的資格前，一律不提供任何資料，也暗示不會接受其質詢。

卓揆的行政命令，不僅是對李貞秀委員個人及所在政黨的霸凌、更是對憲法權力分立制度的公然踐踏。立法委員的身分認定權在於民意授權、中選會公告及選罷法的規範，其資格的撤銷或身分喪失，須經由法院判決或立法院內部的法律程序。試問，行政院長憑什麼擁有定義立委資格的權力？若行政院僅憑對某位立委的國籍或忠誠有疑慮，就能單方面宣告其「身分不具效果」，那未來是否任何不聽命於執政者的立委，都可能面臨李貞秀相同的境地？當行政權可以隨意詮釋法律、決定監督者的適格性時，立法院將徹底淪為行政院的附庸機關。

至於立委的法定職權，更非行政院能單方面逕行剝奪。司法院大法官釋字第三二五及五八五號解釋早已明確國會調查權與調閱權，一一三年憲判字第九號也肯認立委享有索資權；而立委對行政院官員的質詢權，更是詳細規範於憲法第六十七條及憲法增修條文第三條，上述權力均系立法權制衡行政權的重要防線。如今，行政院在未經法院定讞、亦未經法律正當程序的情況下，逕自封殺特定立委的索資權及質詢權，便是公然的毀憲亂政。

說白了，行政院此舉還是為落實賴清德總統的新兩國論，為了將大陸地區外國化，賴政府不思循正當程序修訂兩岸人民關係條例，反而選擇了一條最粗暴的捷徑：卓揆配合內政部胡亂解釋法律，強行要求陸配適用針對外國人的國籍法，利用行政獨裁沒收陸配參政權。賴政府的獨裁傲慢，恰恰是對二二八精神的最大諷刺。

每逢二二八紀念日，民進黨總不忘高喊「轉型正義」，警惕國人莫忘當年威權政府如何以國家安全之名，肆意踐踏人權與法律程序。然而，諷刺的是，在民主化數十年後的今天，賴政府竟以國安及忠誠為藉口，質疑一位在台灣居住超過卅年且五名子女皆是台灣人、早已取得中華民國身份證的陸配，不具備參政資格。卓揆以行政命令代替法律裁判，拒絕承認李貞秀的立委身分，並封殺其索資權及質詢權的做法，儼然是威權主義的借屍還魂，讓台灣民主法治陷入奄奄一息的境地。

卓榮泰為政治私利及意識形態大搞行政獨裁，除了封殺陸配參政權，甚至兩度「不副署」立法院三讀通過的法律，即便是已生效的法律，也聲言「不執行」。卓揆的言行或許能贏得深綠支持者掌聲，卻也摧毀了中華民國的憲政制度及權力分立根基。奉勸賴政府紀念二二八、聲討過往威權政府種種不是的同時，也能反思自己的獨裁惡行，別最後落得「豬八戒照鏡子—裡外不是人」。（作者為文字工作者）