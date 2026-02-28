在真相的基礎上 讓228為社會免疫升級

作為一名生物資訊與醫學工程學系的大學生，我的生活多半圍繞著數據、程式碼與實驗室。但在二二八紀念日仍不禁思考：如果社會是一個複雜的生物系統，而歷史是其遺傳密碼，我們現在所解讀出的「二二八」，是否真的反映了系統的真實狀態？

從我的專業視角來看，歷史真相的追求應如同基因診斷般精確。那時候台灣剛要重建，到處缺人才，但因為日據時期體制不公平，台灣人很難爬到高位，能夠及時補上缺口，於是在初光復時日本行政與管理人員立即撤離，引發治理問題。加上總督府又於國府接收前從日本運來大量舊台幣造成物價飛騰，又有大批台籍日本兵回台的安置問題，以及國府軍政人員良莠不齊...，二二八事件從偶發至不可收拾，顯然有著多重原因。

最讓我有感觸的是，其實當時很多基層的農民和工人都很理智，他們沒有去參加暴動，反而挺身保護別人。就像當時的台籍課長蔡瑞唐，救了時任台電工程師的孫運璿；孫運璿在日記裡寫到這種族群內鬥，心真的很痛。這種超越族群的生命保護意識，正是醫學工程核心的人道精神—生命價值應優先於任何意識形態。

在生物資訊學中，若原始數據被刻意篩選或壓制，最終產出的診斷結果必將誤導治療方向。同樣的，如果二二八的歷史被政治人物當作工具，只選取對己方有利的片段來加深仇恨、換取選票，這就是在「汙染樣本」。當歷史數據被政治化，我們就無法對社會傷痕進行真正的「精準醫療」。我們診斷不出真正的病灶，只能不斷地在傷口上塗抹名為「政治算計」的止痛藥，這讓傷口永遠無法癒合，甚至導致長期的慢性發炎。

我們不需要那種教導下一代如何懷恨的教科書。作為未來的科技與醫療從業者，我們必須保持高度警覺：當事實被權力干擾，社會就會生病。真相不應是服務於特定黨派的宣傳品，而應是如同實驗室報告般冷靜、客觀且全面的存在。

今天二二八，這個日子不應僅僅被當作一個休假日，更不應是一個重新撕開傷疤、挑起敵意的儀式。它應當是一個深沉的反省之日。我們之所以強調「真相」與「互助」，是因為我們不希望台灣永遠卡在「誰欺負誰」的死胡同裡。在生物進化中，能夠存活並壯大的物種，往往不是攻擊性最強的，而是最能適應環境並達成共生協作的。

身為新一代的知識青年，我們的責任是利用更客觀的視角、更理性的思維，去梳理那些紛亂的歷史數據。我們要從歷史的遺傳密碼中剔除仇恨的雜質，保留互助與人道的精華。只有當我們能像進行精密手術般，細心地修補社會裂痕，台灣這個共同體才能真正恢復健康。讓二二八成為我們集體免疫系統的一次升級，而不是一場永無止境的過敏反應。讓我們在真相的基礎上，攜手邁向真正的和平與和解。（作者為大學生）