打中家長生活痛點 減工時計畫 瑕不掩瑜

台北市長蔣萬安宣布自三月一日起，台北市將率全國之先推出「育兒減工時計畫」，希望透過政府補助，讓育有十二歲以下孩童的家長，每天可彈性減少一小時的工時。

雖然有部分輿論質疑此舉將造成職場的工作排擠、增加人際摩擦；或因為公司不會同意、市府預算不足等因素，導致市府美意到最後看得到、吃不到。但無論如何，瑕不掩瑜，北市府的創意思考及勇於任事，不僅打中許多家長的生活痛點，更符合台灣當下的迫切需求。

根據衛福部政務次長一月的公開說法，在二○一八至二○二五年間，衛福部共編列五九三一億的預算應對少子化問題。然而，台灣年度總出生人數卻從二○一九年的十七萬七千多人，一路破底下滑至去年的不足十一萬，跌幅近四成。顯而易見，中央政府過去幾年的努力，縱有苦勞，也難稱得上是功勞。

相較之下，長年與台灣並列出生率全球倒數的南韓，年度出生人口已觸底反彈，更連續兩年上升。證明事在人為，並非不可能的任務。

