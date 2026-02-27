聽新聞
0:00 / 0:00

打中家長生活痛點 減工時計畫 瑕不掩瑜

聯合報／ 黃惟冰　新北市

台北市長蔣萬安宣布自三月一日起，台北市將率全國之先推出「育兒工時計畫」，希望透過政府補助，讓育有十二歲以下孩童的家長，每天可彈性減少一小時的工時。

雖然有部分輿論質疑此舉將造成職場的工作排擠、增加人際摩擦；或因為公司不會同意、市府預算不足等因素，導致市府美意到最後看得到、吃不到。但無論如何，瑕不掩瑜，北市府的創意思考及勇於任事，不僅打中許多家長的生活痛點，更符合台灣當下的迫切需求。

根據衛福部政務次長一月的公開說法，在二○一八至二○二五年間，衛福部共編列五九三一億的預算應對少子化問題。然而，台灣年度總出生人數卻從二○一九年的十七萬七千多人，一路破底下滑至去年的不足十一萬，跌幅近四成。顯而易見，中央政府過去幾年的努力，縱有苦勞，也難稱得上是功勞。

相較之下，長年與台灣並列出生率全球倒數的南韓，年度出生人口已觸底反彈，更連續兩年上升。證明事在人為，並非不可能的任務。

（作者為公共服務業人員）

工時 衛福部 少子化 北市府 育兒 職場 蔣萬安

延伸閱讀

市府帶頭育兒減工時？蔣萬安：努力提供友善條件

「育兒減工時」新政…北捷、悠遊卡公司帶頭做？蔣萬安這樣說

蔣萬安拋育兒減少工時…范雲稱賴總統2024年早提出 王鴻薇反駁批收割

肯定蔣萬安育兒新政 謝龍介喊加碼：出生到國中領96萬

相關新聞

民主進步下的民生漏洞

正當網路媒體報導科學園區內高單價的電動車蔚為風潮、停車場內可見各型進口電動車款的時候，台積電股價也漲破二千元關卡，只花十...

「少一小時」能否成制度改革起點

台北市長蔣萬安宣布由市政府補助企業推動「育兒減少工時計畫」，讓家有十二歲以下子女的家長每日減少一小時工時，並由市府補貼八...

打中家長生活痛點 減工時計畫 瑕不掩瑜

台北市長蔣萬安宣布自三月一日起，台北市將率全國之先推出「育兒減工時計畫」，希望透過政府補助，讓育有十二歲以下孩童的家長，...

拒絕川普的「軟性獨裁」

川普的國情咨文果然又長又臭，他本人早已預告演說將會很長，但內容在哪？

讀家觀點／產業AI革命 台灣要搶占戰略高地

ＡＩ發展已跨越工具層級，進入知識生成的制度層級。二○二六年伊始，ＡＩ從ＡＧＩ、ＡＩ４Ｓ（AI for Science）到...

名家縱論／雪地大迷航 驚覺科技依賴症

日昨前往伊豆半島自助旅行時，在水聲淙淙的「河津七滝」山徑間與多年摯友不期而遇，當晚大家又不約而同投宿於同一家旅店，我們舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。