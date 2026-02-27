民主進步下的民生漏洞

正當網路媒體報導科學園區內高單價的電動車蔚為風潮、停車場內可見各型進口電動車款的時候，台積電股價也漲破二千元關卡，只花十九個月的時間股價就翻倍，帶動台股指數突破三萬五千點。當有錢的股民笑開懷的同時，平面媒體的一個角落卻報導全台有十六萬人無力繳交健保費，最高欠費四萬元。

第一幕，我們看到根據衛福部健保署統計，部分保戶因經濟困難，積欠保費，其中一半（約八萬人）選擇分期繳納，去年申請分期繳納的健保費欠費總金額達二億二千多萬元。至於另一半欠費者，則可能無力還清，需面臨催繳、行政執行署強制執行等處置。

第二幕，我們看到賴總統拋出八年高達一點二五兆元天價軍購特別預算，國民黨團總召傅崑萁還表示含後續維修總經費將達四點五兆元，雖然國防部否認該說法，但對於比軍購更重要的台灣民生、經濟發展仍將造成重大影響，恐嚴重排擠教育、社福、兒福及經濟發展各項建設支出。

也是在此同時，為了解決也是比軍購更重要的少子化問題，台北市長蔣萬安宣布，從三月一日起，台北市將領先全國推動「育兒減少工時計畫」，讓家中育有十二歲以下孩子的爸媽，每天可減少一小時工作；企業在不減薪下，市府將補助減少工時所對應的八成薪資，每家事業單位最高補助十萬元，北市府將匡列預算五百五十萬元。

十六萬人欠繳健保費，最高每人欠四萬，總共也才不過六十四億。北市府的育兒減少工時計畫也才匡列五百五十萬元預算，這些錢比起一點二五兆軍費真是小巫見大巫。近年來，結構性失業人口變多，再加上美國貿易關稅的衝擊，中高齡失業人數也將隨之增加，不僅預估未來欠費人口會愈來愈多，少子化問題也會愈來愈嚴重。

「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」出自《孟子‧梁惠王上》，意指尊敬自己的長輩並推及到他人的長輩，愛護自己的子女並推及到他人的子女。這是孟子「推己及人」的思想，宣導將對親人的愛擴展到全社會，以構建和諧秩序。台灣因少子化而加速邁入高齡化社會，照護老人及幼童成為政府的重責大任，需要發揮國家資源並整合整體社會及家庭關懷的力量，才能建立健全的老人及幼童保護網。對有經濟困難的老人適時濟助並推行鼓勵生育政策，都是德行的實踐。

賴政府的政黨叫做「民主」、「進步」，若是對積極改善貧窮線視而不見，一心只知護衛綠營神主牌，無心補救大家都看得到的社會問題及漏洞，貧病交迫的銀髮悲慘家庭勢必更多。屆時人民手中的選票要怎麼投就很難說了。

