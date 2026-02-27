聽新聞
0:00 / 0:00

戰爭雙輸 戰國時代張儀會怎麼說

聯合報／ 趙興鵬　台北市（作者為中華戰略學會研究員）

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案在朝野爭議不斷下，立院各黨團協商終獲共識，先交付委員會審查。不過，付委之際在野也應把好關，防範執政黨輕騎過關，畢竟人民納稅錢應花在刀口上。

觀察烏克蘭戰場，四年來俄烏雙方僵持不下，主要還是戰技改變已異於以往，以前靠大砲、戰車、戰機打仗的時代，已經改為由無人機主宰戰場。未來除了無人機外，機器人可能是掌握戰場勝敗的鎖鑰。在軍購或研發上不能只看「重裝備」，無人「輕裝備」可能更適合海島防禦作戰，擊敵於灘頭、阻敵於市區及巷口。

不過，無論是什麼軍事裝備，最後必然兩敗雙輸，不會雙贏。戰爭從戰略打到戰術，從戰術打到戰技，最後目的，不過是殺人盈野，這些對人而言，只是災難。要避開災難，應重視戰爭哲學，從哲學面來看戰爭，才能刨根找蟲，解決戰爭殺戮，關懷人命價值的參考依據。

《戰國策．秦策》張儀說秦王曰：「臣聞天下陰燕陽魏，連荊固齊，收余韓成從，將西南以與秦為難。臣竊笑之。世有三亡，而天下得之，其此之謂乎！臣聞之曰：『以亂攻治者亡，以邪攻正者亡，以逆攻順者亡』。」在兩岸可能發生的武裝衝突中，誰勝誰敗固然看軍事實力，但也要從戰爭哲學上去檢討；攻者與敗者任一方，誰亂、誰邪、誰逆，誰又是治者、正者、順者，方能窺探全貌。如果我方是治者、正者、順者，對岸是亂者、邪者、逆者，何擔心其攻？如我方是亂者、邪者、逆者，對岸是治者、正者、順者，我怎不擔心對岸亡我？即使我有堅甲利兵，亦難逃滅亡命運。

不擔心一點二五兆軍購是否花錢無數，而是花的是否值得。我們的原則應是不讓台灣子弟面對砲火、不落入美國軍工複合體的利益；錢給了武器卻沒來，或武器來了卻盡是些倉庫裡的過時貨。肥了美國、瘦了台灣、怒了大陸；只給美國銀子，不管台灣人民肚子，還把台灣放在中美「世紀鴻門宴」的菜單上。

今年十一月的美國期中選舉結果，關係到川普是否跛腳；明年中共廿一大召開，關係到習近平有無第四任；今年底台灣九合一地方選舉，關係到賴總統兩年後的連任。一切都在倒數計時中。

行政院 軍購 美國期中選舉 習近平 川普

延伸閱讀

中共疑假藉無人機飛行 演練對台作戰？專家分析「精心設計的舉措」

國民黨嘉縣團拜談選情 在野大聯盟推勝選人才

軍購特別條例付委 蔡其昌喊快過：跟美方談展延發價書才有底氣

重申會回應美方軍購期待 牛煦庭：下周確定藍營軍購條例最終版

相關新聞

民主進步下的民生漏洞

正當網路媒體報導科學園區內高單價的電動車蔚為風潮、停車場內可見各型進口電動車款的時候，台積電股價也漲破二千元關卡，只花十...

「少一小時」能否成制度改革起點

台北市長蔣萬安宣布由市政府補助企業推動「育兒減少工時計畫」，讓家有十二歲以下子女的家長每日減少一小時工時，並由市府補貼八...

打中家長生活痛點 減工時計畫 瑕不掩瑜

台北市長蔣萬安宣布自三月一日起，台北市將率全國之先推出「育兒減工時計畫」，希望透過政府補助，讓育有十二歲以下孩童的家長，...

拒絕川普的「軟性獨裁」

川普的國情咨文果然又長又臭，他本人早已預告演說將會很長，但內容在哪？

讀家觀點／產業AI革命 台灣要搶占戰略高地

ＡＩ發展已跨越工具層級，進入知識生成的制度層級。二○二六年伊始，ＡＩ從ＡＧＩ、ＡＩ４Ｓ（AI for Science）到...

名家縱論／雪地大迷航 驚覺科技依賴症

日昨前往伊豆半島自助旅行時，在水聲淙淙的「河津七滝」山徑間與多年摯友不期而遇，當晚大家又不約而同投宿於同一家旅店，我們舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。