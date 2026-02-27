戰爭雙輸 戰國時代張儀會怎麼說

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案在朝野爭議不斷下，立院各黨團協商終獲共識，先交付委員會審查。不過，付委之際在野也應把好關，防範執政黨輕騎過關，畢竟人民納稅錢應花在刀口上。

觀察烏克蘭戰場，四年來俄烏雙方僵持不下，主要還是戰技改變已異於以往，以前靠大砲、戰車、戰機打仗的時代，已經改為由無人機主宰戰場。未來除了無人機外，機器人可能是掌握戰場勝敗的鎖鑰。在軍購或研發上不能只看「重裝備」，無人「輕裝備」可能更適合海島防禦作戰，擊敵於灘頭、阻敵於市區及巷口。

不過，無論是什麼軍事裝備，最後必然兩敗雙輸，不會雙贏。戰爭從戰略打到戰術，從戰術打到戰技，最後目的，不過是殺人盈野，這些對人而言，只是災難。要避開災難，應重視戰爭哲學，從哲學面來看戰爭，才能刨根找蟲，解決戰爭殺戮，關懷人命價值的參考依據。

《戰國策．秦策》張儀說秦王曰：「臣聞天下陰燕陽魏，連荊固齊，收余韓成從，將西南以與秦為難。臣竊笑之。世有三亡，而天下得之，其此之謂乎！臣聞之曰：『以亂攻治者亡，以邪攻正者亡，以逆攻順者亡』。」在兩岸可能發生的武裝衝突中，誰勝誰敗固然看軍事實力，但也要從戰爭哲學上去檢討；攻者與敗者任一方，誰亂、誰邪、誰逆，誰又是治者、正者、順者，方能窺探全貌。如果我方是治者、正者、順者，對岸是亂者、邪者、逆者，何擔心其攻？如我方是亂者、邪者、逆者，對岸是治者、正者、順者，我怎不擔心對岸亡我？即使我有堅甲利兵，亦難逃滅亡命運。

不擔心一點二五兆軍購是否花錢無數，而是花的是否值得。我們的原則應是不讓台灣子弟面對砲火、不落入美國軍工複合體的利益；錢給了武器卻沒來，或武器來了卻盡是些倉庫裡的過時貨。肥了美國、瘦了台灣、怒了大陸；只給美國銀子，不管台灣人民肚子，還把台灣放在中美「世紀鴻門宴」的菜單上。

今年十一月的美國期中選舉結果，關係到川普是否跛腳；明年中共廿一大召開，關係到習近平有無第四任；今年底台灣九合一地方選舉，關係到賴總統兩年後的連任。一切都在倒數計時中。