讀家觀點／產業AI革命 台灣要搶占戰略高地

ＡＩ發展已跨越工具層級，進入知識生成的制度層級。二○二六年伊始，ＡＩ從ＡＧＩ、ＡＩ４Ｓ（AI for Science）到ＡＳＤＳ（自主科學發現系統）等智慧技術的成熟；從資料分析到模型建構、ＡＩ４Ｓ推動科研流程的數位化。當AlphaGenome類的數位生命模型與ＡＳＤＳ形成閉環整合時，科學活動開始進入「自主發現」的工業化階段，這不是單一技術突破，而是知識生產機制的結構轉移。

ＡＳＤＳ是尖端科技躍升的系統工程，它重塑實驗平台、資料治理、跨域標準、人才培養體系，牽動生命科學、材料工程、能源科技、精準醫療的創新節奏。這場工業革命標誌著競爭層級上升至科研主權與制度整合能力。

全球主要經濟體全面布局，科研資源集中投入數位實驗基礎設施與跨域整合平台，強化本體工程與資料標準制定權，建立長期協作機制；政策重心由應用補貼轉向流程重建，由產值導向轉向知識源頭控制；產業升級圍繞自主發現平台展開，制度架構成為國力分化的關鍵。

台灣科技治理呈現戰略鬆散，政策層級缺少國家級ＡＳＤＳ整體藍圖；跨部會協同機制尚未定型，科研資源配置分散。公共議題長期聚焦政治攻防與「象徵性宣示」，產業政策以短期成果為主要衡量標準，基礎科研工程尚未形成完整架構。全球重建科研結構之際，台灣仍以應用層的成長做為主要敘事。

科技治理屬於高度專業領域，需要工程思維與制度設計能力、長期投入及跨域整合。決策架構若以專業為核心，資源配置便能聚焦，戰略方向亦得以穩定。社會對「工程師治國」的懷念，源自過去以技術理性與結構布局為核心的發展經驗；半導體與精密製造的成功，建立在專業整合與制度設計之上，形成持續升級的產業路徑。

ＡＳＤＳ重構知識生產方式，科研自動化與標準化，使創新速度脫離個體限制，跨域整合成為常態，數據治理與本體架構成為核心資產。國家級統籌平台、明確的標準制定權與資料治理機制，構成尖端科技躍升的制度基礎，制度整合能力直接決定產業升級的深度與廣度。

台灣擁有半導體供應鏈、臨床醫療體系與精密製造基礎，具備整合為ＡＳＤＳ平台的物質條件，關鍵在於戰略統籌與專業尊重。國家級試點工程的建立、跨域整合機制的完善，構成未來競爭力的支點。全球競逐已進入科研源頭與制度架構層級，制度重整的速度將影響未來十年的產業位置。

ＡＳＤＳ工業革命的里程碑，映照科技躍升與治理能力之間的連動。尊重專業、重建制度、集中資源於基礎科研工程，構成這場工業革命的核心方向。智能文明的最終形態，是一個由物理、生命、智能構成的統一生態系統。量子科學提供存在的基礎語言、基因體科學提供生命的組織語言、Ontological AI提供統一描述架構、ＡＳＤＳ則提供知識生成機制。這標誌人類文明從經驗驅動進入本體驅動的新時代，智能不再只是工具，而是「存在」本身的內在屬性，台灣在這段戰略重整的過程中絕不能缺席。