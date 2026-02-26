讀家觀點／大陸春晚光影下的機器人競逐

今年大陸央視「春晚」舞台上，人形機器人與真人武者並肩變陣、翻騰、蹬牆、兵器套路銜接流暢，隊形轉換幾乎沒有遲滯。以宇樹科技Ｇ１與Ｈ２為代表的機型，在高動作密度與連續變化之下仍能維持整齊協同。著眼之處並非表演本身，而是背後所累積的工程能力。

從技術層面觀察，反映的不只是動作設計的巧思，而是高扭矩關節控制、姿態演算法、多機即時協同能力達到穩定階段。在高速動作下仍能維持平衡，代表控制系統具備毫秒級修正能力；多機同步沒有明顯落差，顯示感測融合與軌跡規畫具備成熟度。此等工程能力並非憑空生成，而是源自長期研發與反覆測試的結果。

當視角從舞台移向民間應用，底層能力的延伸就更具體；具備動態平衡與跨障能力，意味著機器人可在倉儲與大型廠房中處理高架貨位與樓層搬運，不再受限於平面場域。隨著靈巧手抓取穩定度的提升，電子組裝與設備維修等精密作業具備試點空間。若結合語音互動與視覺辨識，在高齡化社會背景下，協助長照機構巡視或從事基礎搬運，亦具想像空間。

災害應變同樣值得關注，地震或火災後的建築結構複雜且存在風險，若機器人能維持穩定行走並配合遠端操控，即可優先進入危險區域作初步勘查、搜尋生命跡象。相較輪式平台，人形在跨越階梯與散落障礙物時確有潛在優勢；不過這些應用能否落地，仍取決於續航時間、系統可靠度、運維成本等是否達到實際部署門檻。

軍事層面的討論則須更審慎，舞台上的協同展示，只能證明在可控環境中的穩定表現，不能直接等同於已具備野外長時間運行能力；實際部署涉及能源補給效率、電磁干擾抗性、數據鏈安全、平均無故障運行時間等指標。公開資訊顯示，人形集群仍停留在展示與示範階段，長期野外的可靠度數據尚未充分揭露，因此距離大規模戰場部署仍有差距。

儘管如此，底層能力若持續成熟，其軍事轉化空間不容忽視。穩定平衡與群體協同能力使其在城市偵察、前端探測、高風險區域勘查上具發展空間。若整合感測器與通訊模組，也可能支援邊境巡檢或區域搜索。不過在可預見的階段，人形機器人較可能為輔助，而非取代既有火力或重裝載平台；輪式與履帶式無人系統在負載與耐久度方面仍具優勢。

科技發展很少在一夕之間翻轉格局，而是經過長期累積後逐步跨越臨界點。對台灣而言，關鍵在於正視兩岸機器人發展的現況，理解彼此在產業量能與技術節奏上的位置。唯有在理性評估中認清落差，才談得上務實的回應與布局。

（作者為大學法律與資安領域教師）