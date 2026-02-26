軍售風向變 立院軍購案急急為哪樁？

立法院新會期開議，當下列為最優先議案的對美軍購案，卻是一個令人看不懂的案子。民進黨使盡九牛二虎之力壓迫在野黨吞下一點二五兆元對美軍購案，在野黨則自提版本抗衡；但最可笑的是，這個案子能否成立，連美國本身都還沒有定案。

從去年十月的釜山川習會後，在美國總統川普不斷放話下，外界早預期今年四月會有北京的川習會；川習會必然談及台灣問題，且是重中之重。

最近一次被公開的川習二人通話，是在二月四日，而在這個公開的通話內容中，川普承認了有談到台灣問題；中共新華社則更明確點出，習告訴川普要審慎處理對台軍售。結果在七日，川普就釋出了一個「新的」軍售順序概念，「在國防軍售支出高、且具戰略重要性者先放行」。白話訊息就是：不是我不賣，而是要看你在戰略地位上對我的重要性如何來決定，是我美國說了算；所以台灣什麼時候可以拿到貨，是我美國說了算！

此事曝光後，美國參、眾兩院卅四名跨黨派重量級議員，於美東時間十二日發起聯名信函給立法院長韓國瑜、對其施壓，要求立法院不要再擋軍購案。但有意思的是，此時只有議員聯名，已不見川普政府官員出面（在之前還有美國在台協會台北處長谷立言出面）。大概是因此壓力，再加上先前民眾黨突然「倒戈」同意軍購案付委審查；在美國內部混亂與訊息錯亂的情況下，韓國瑜與副院長江啟臣竟在十五日共同宣布將一點二五兆元軍購案列為新會期最優先審議案。

但在情況不明、且不能準確判斷形勢的狀態下，打耳光的事很快發生。就在第二天，川普十六日在空軍一號上明確告訴記者，他正就此事與習近平溝通，且「很快就會作出決定」；所以現下的情況變成是，四月的川習會已然定案，台灣問題是其中一案，對台軍售必夾雜其中，且不是美國說了算，而是由美國與中共雙方共同決定。

至此令人好奇的是，軍購案的進展，為何不等川習會後再決定？一定要搶在川習會前定案交費？尤其在二月四日與七日兩個公開訊息（且是雙方最高領導人的訊息）出來後還不能暫緩？如果再回過頭看一下那卅四名、再加上之前三個屬軍事委員會的美國國會議員之背景身分，更應小心，因其中九成都是所謂的「台灣連線」成員，有利益的糾結。這種連美本身都搞不定且還在內亂的案子，台北為何要強推處理？

美方的施加壓力來自國會議員，擺明了是為「特定利益集團」護航，但民進黨政府為何也跟著強推？就很費思量了！這是否有什麼大量私人利益捲入其中？生怕川習會談出了什麼，阻絕了這僅憑四張Ａ４紙就想要拿一點二五兆元的軍購特別預算（特別預算只能審一回，一旦通過後，每年就都得給錢而不能再審），導致「某些人及某些方面」搞不到錢？

在民進黨施壓、民眾黨「變節」的情況下，若通過此案給錢，川習會卻出現對台軍售的變數，後果誰來承擔？退一萬步來說，如果現下暫緩，一切等川習會後再決定不是更穩？川習會若不反對此案或相關軍購，台灣該買的武器還是買得到、美國該拿的錢還是拿得到，豈不美哉？

（作者為資深媒體工作者）