除威權心魔 回民主體制

聯合報／ 林騰鷂　台中市

賴清德總統日前與五院院長新春茶敘，並透過立法院長韓國瑜轉達，願意依憲政程序赴立法院進行國情報告。此一表態，外界解讀為朝野解凍的契機，社會也期待憲政秩序回歸正軌；然隨後立法院朝野黨團協商卻未能達成共識，顯示真正的問題並不在技術細節，而在我國政治文化中，是否仍殘存對民主問責的本能抗拒。

「威權心魔」是一種深層的心態錯置，誤以為行政權高於代表民意監督行政權的立法權，亦即國會，形同把總統視為威權象徵。然而憲政民主的核心從來不是總統權力的崇高，而是總統權力是否接受民意約束。依立法院職權行使法第十五條之一至第十五條之五的規定，立法院得邀請總統進行國情報告，總統應提出書面報告、親自說明，並就立法委員提問即時或書面回應。這不是「羞辱元首」，而是責任政治的制度化表現。總統向民意代表說明國政本為民主常態，而非例外的「恩賜」。

同樣在國家安全體制中，國家安全會議組織法第八條亦明定，國安會及其所屬國安局應受立法院監督。國防、外交、兩岸及重大國安政策，並非只能在行政體系內部形成共識而已，應在不危及安全的前提下，接受民意代表的制度性檢視。監督不是掣肘，而是民主國家的安全基礎。

更值得警惕的是，攸關國家治理核心的「預算民主」長期在實務中被忽略。預算法第五十三條明定，總預算案於立法院院會審議時，得限定議題及人數，進行正反辯論或政黨辯論；然回顧我國歷年總預算審議實務，真正依此條文規定進行公開、實質辯論者，幾近闕如。

尤其在新會期開春之際，無論是年度總預算，抑或以國安為由提出的重大軍購預算，更應回歸憲政正軌，接受公開辯論與民意代表的嚴格檢視。預算不只是技術文件，而是國家價值的排序，不辯論的預算等同不受監督的權力。若預算成為不可質疑的禁區，責任政治終將流於空談。

回顧現代民主的起源，其思想邏輯始終清楚—沒有代表，不繳稅；要繳多少稅，必須提出預算；預算如何使用，須提出施政報告並接受辯論；錢用到哪裡，須提出決算書；由誰執行，須經民意代表同意；行政必須依法行事，並接受監督；若有錯誤，須負政治與法律責任。這不是對立的設計，而是民主能夠長久運作的前提。因此，總統走進立法院不是象徵性善意，而是讓憲政回到說明、詢問、回應、記錄的制度循環。憲政之爭不在輸贏，在依民主規則而行。

論語云：「君子無所爭，必也射乎！揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」民主爭的從不是尊嚴，是制度。去除威權心魔，讓權力回到問責；回歸民主體制，讓預算回到辯論，才是迎憲政春天的起點。

（作者為東海大學法律學系退休教授）

