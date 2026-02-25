面對3C誘惑 善用科技制衡科技

本周一已開學，校園鐘聲重新響起，但旋即又有二二八連假到來。每逢長假結束，學生們面臨的最大挑戰，往往不是早起，而是如何從３Ｃ產品的虛擬世界中「登出」。

很多人認為戒不掉３Ｃ是意志力薄弱，但我們必須先承認，大幅減少３Ｃ使用時間，本就非常不容易。這牽涉到生理機制與現代生活的深度綑綁。社群媒體與短影音的演算法，目的就在刺激大腦分泌多巴胺，製造「成癮」；而「錯失恐懼症」更讓學生深怕錯過群組話題而不敢放下手機。加上現代學習高度依賴數位工具，要完全切割更是難上加難。面對這個全球性的難題，不能單靠說教，而需要具體策略。

首先，面對數位洪流，國外的教育現場已採取強硬的「物理性規範」來保護學生的專注力。法國早在二○一八年就立法實施「校園禁手機令」；而在美國，愈來愈多中學引入「手機密封袋」，學生早晨到校就必須將手機鎖入袋中，直到放學才能解鎖。這些措施證明了，當物理上阻斷了誘惑，校園霸凌減少了，學生的專注力與人際互動品質也顯著提升。適度的「強制隔離」並非剝奪自由，而是為了換取大腦的清淨。

其次，除了學校規範，家庭與國家政策的轉向也至關重要。在美國，家長們發起了「Wait Until 8th」運動，承諾在孩子八年級前不提供智慧型手機，這有效減輕了單一家庭面對「別人都有，為什麼我沒有」的同儕壓力。而在教育端，曾是數位化先驅的瑞典，近期開始推動「紙本復興」。因為研究發現過度依賴螢幕導致閱讀理解力下降，政府因而重新投入預算購買實體教科書。這提醒了我們，學習不該完全被螢幕綁架，紙本閱讀帶來的深度思考，依然無可取代。

最後，改變仍需回歸到學生個人的自覺。在歐美青少年間，近期吹起了一股「數位排毒」風潮。有的學生主動換用只能通話的「笨手機」，有的則將智慧型手機設定為「灰階模式」，降低聲光刺激，讓手機變得「沒那麼好玩」。

面對３Ｃ症候群，筆者建議同學們不妨「善用科技制衡科技」，利用專注模式Ａｐｐ來鎖定干擾。這場與螢幕的戰爭不會因為開學就結束，但只要我們有意識地抬起頭，就能重新掌握生活節奏。（作者為國中教師）