人口崩跌 教育部還要看天吃飯？

日前，全球首富馬斯克在社群平台轉貼台灣新生兒數據，並留下「人口崩潰正在加速」的驚悚評語。除了是全球首富對台灣生存危機的側寫，更是對賴政府發出一記重磅警訊。當外界已看見「文明與供應鏈消失」的深淵，領航國家未來的教育部，其思維似乎仍停留在坐等學生自然減少、換取行政便利的消極階段。「看天吃飯」的心態，無疑是對國家競爭力的慢性傷害。

根據內政部最新統計，去年全年新生兒已跌破十一萬大關，一月新生兒人數甚至僅剩八千七百餘人，再創歷史新低，以貓為首的寵物登記數則呈現爆發式成長。面對懸崖式的人口崩跌，教育現場本應是轉型改革的最佳契機。

然而，教育部長期面對「降低班級人數」或「優化師資員額」的訴求，始終以財政困難或等待公共化達標為由消極應對。

以被動等待生源減少以降低壓力的傳統思維，反映出中央部會對教育變革的遲鈍。教育部似乎遺忘了，少子化下教育精緻化的迫切性，遠比填補行政職缺來得重要。

相較於中央的遲疑，地方政府已先行開了第一槍。台北市長蔣萬安今年初宣布全面調降導師授課節數，其核心價值在於「精緻教育需要有餘裕的老師」，讓老師更有時間觀察學生情緒、進行深度親師對話。

優化教育現場不應坐等人口崩潰，而在於執政者是否有魄力盤點資源。當地方政府試圖打破僵局，將時間還給老師、將品質還給學生時，掌握全國教育資源的教育部，豈能繼續縮在後方，坐視教育現場在高壓與過勞中枯萎？

事實上，教育部的管理邏輯仍停留在工業時代「流水線模式」。認為學生減少就應減聘老師、縮減班級。卻未曾思考，我們應趁此契機推動小班制與精緻化教學。

教師組織早已端出解方，將中小學班級人數降至廿四人以下規模，並比照調降教師授課節數。唯有讓每位學童都能獲得更專注、更具溫度的指導，「重質不重量」的菁英養成邏輯，才是應對人口危機的正確路徑。

少子化既然是國安危機，教育部就不應再將人口減少當託辭，應即刻啟動《國民教育法》與相關編制準則的修法，全面落實調降班級人數與師生比。若行政思維持續僵化，即便未來班級人數因人口消失而下降，我們的教育品質也無法提升。

別讓馬斯克口中的「崩潰」成真，政府須主動降載、引導轉型，真正落實教育精緻化。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）