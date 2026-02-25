讀家觀點／總統國情報告 重點在實問實答

新春開工伊始，賴清德總統與五院院長進行茶敘。立法院長韓國瑜會後表示，他向賴總統說，中華民國正面臨內外情勢挑戰，他邀請賴總統親自到立法院向立法委員及全體國民說明，「賴總統欣然接受，願意來立法院做國情報告」，「我也會根據賴清德總統意願，向三個政黨的黨團提出說明。大家達成共識」、「在方式上將會採取統問統答」。對此，總統府回應表示，總統再度表達在合乎憲政程序下，「欣然前往立院國情報告」。不過，昨日立院協商無法達成共識，韓院長稱將再擇期協商。

總統赴立法院作國情報告的重要性，在於背後憲政意涵與後續發展：一、我國憲政體制經過多次修改解釋，縱容總統實質控制四權而不用負責，國會則無真正意義的調查權，甚至連行政官員在質詢時亂講話也沒有追究機制，是個無牙老虎。這個情況，可以從最近五位大法官做出荒腔走板判決，立院也無法解決可知。讓總統來民意機構接受一定程度監督，可以是權力制衡初步展現，希望能藉此讓人民了解，不論是誰的決策，都要面對民意、負最後責任。二、這是首次總統來民意機構報告，如果可以形成憲政慣例，後來如何發展，都有一定程度的示範效果。

然而，韓院長也下了一招險棋。首先，統問統說很難做出實質回應，人民真正想要了解的事務，所知恐怕仍有限。由於賴總統缺乏妥協經驗，這次願赴立院報告，恐怕僅著眼於宣傳；其次，若想成事，藍白黨團也要埋單方可。如果朝野真能開誠布公、各退一步，韓能統合在野力量的領導聲望將可進一步提高，但光是讓賴做出妥協姿態，給賴的加分更多，其他在野黨領袖恐有意見，他們真的願意嗎？第三、賴總統要來報告的，應該是韓院長特別提到的中央政府總預算案、軍購特別預算案、以及剛出爐的台美對等貿易協定等，前者遲早會進入審查，後兩者事涉美國，軍購案朝野已同意三月六日付委，在野陣營如同意賴來，是否也想藉此找台階下？令人好奇。

目前看來，如果僅為了有下台階，卻提高了賴總統的名聲，在野黨反應似乎還是有疑慮的。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，期待這場報告能真正解惑，讓立法委員與國人關心的重大議題，包括預算編列、國安挑戰與政策方向，都能向國會與國人講明白，不必靠補充說明、更不用靠會後解讀。至於問答環節，必須透過朝野協商來確認。而民眾黨團講的也很簡單，就是要賴「實問實答」。反面解讀，就是懷疑賴總統到時是否只是把總統府記者會搬到立法院而已？

對人民來講，民主政體能夠健全運作，就是權責能夠相符。請總統來立法院做報告，重視的是背後的監督概念，這是重要一步。然而，從賴總統從政的歷史來看，很難相信他具有願意接受監督的妥協誠意；如果只是一場民主身段秀，那就太可惜了。期待在野黨能問到重要問題，而總統也能給予國會議員與廣大民眾最想要的實質答案。（作者為大學教師）