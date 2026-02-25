遲到潮背後的教育警訊

自一一一學年度起，依據教育部於二○二二年公布的「高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，高中生除朝會外，八點十分前到校即可。政策的初衷，是尊重學生身心發展、保障睡眠權。表面上看，這是一項站在學生立場的改革。然而，聯合報廿三日報導，從數據與現場觀察揭示的卻是另一種現實：遲到，從早自習延伸到第一節課；遲到，甚至轉為曠課；而曠課與遲到的比例，也正以驚人的速度攀升。

近五年曠課節數，從一一○學年的八千節，暴增至一一三學年的兩萬多節。這不是個案，而是趨勢，早上八點多校門口仍見學生陸續進校園，已成日常風景。問題真的只在於作息時間的調整嗎？恐怕沒有這麼單純。

其實，政策鬆綁本身並非原罪。青少年晚睡確實與長期使用智慧型手機、沉浸社群媒體有關。然而，當家庭無法有效建立作息規範，學校又缺乏實質且具約束力的管理手段時，遲到與曠課自然失去成本，久而久之便成為習慣。

教改多年來強調「正向管教」、「愛的教育」，許多規範從學生權益出發，限縮學校的懲戒權。這些理念在理想狀態下，建立於家庭功能健全、學生具備基本自律能力的前提之上。但在真實世界裡，並非每個孩子都來自支持充分的家庭。對於家庭功能不彰、缺乏陪伴與規範的學生而言，學校原本可能是最後一道穩定的防線，是支撐他們不致失序的浮木。

當這根浮木逐漸被削弱，當管教稍有強度便可能招致投訴，在「多管多錯、少管少錯、不管不錯」的氛圍下，基層教師選擇明哲保身，其實是一種制度下的自我保護。於是，能自律的學生依然準時到校、穩定學習；缺乏自律與家庭支持的學生，則在無形中被推向更邊緣的位置。

教育原本應縮短的差距，反而可能因此拉大，走向「強者恆強、弱者更弱」的結構性困境。

取消早自習的改革，原意或許良善；但任何制度鬆綁，都必須搭配更精準的輔導與明確的責任機制。否則，在看似進步的口號之下，我們可能正在無聲地見證另一場教育落差的擴大。當貧窮與失序在中低收入家庭間代代複製，我們真的能說，這只是個人選擇的結果嗎？

（作者為國中教師）