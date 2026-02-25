美中變局契機 我應務實交流合作

美國最高法院廿日裁定，川普總統動用「國際緊急經濟權力法」對全球課徵對等關稅屬「違法擴權」。與此同時，賴清德總統昨日在海基會大陸台商春節活動時表示，盼與「中國大陸」交流合作，經由交流對話促成和平發展。在美中關係因美內部矛盾產生質變的此刻，賴總統有別以往的兩岸論述如能落實，將有利台灣的戰略彈性和空間。

大陸政協主席王滬寧於八十年代赴美考察後，寫下《美國反對美國》一書，其認為美國體制存在的內在否定力量最終將導致國家危機。北京認為，此次關於川普關稅的判決，不但是「美國反對美國」的最佳案例；更重要的是，北京認為當前美國的憲法分權已演變為制度內耗，美國對大陸政策將缺乏連貫性與法律穩定性，因此對美戰略與戰術須隨之調整。

在戰略層面，北京將強化川普為「規則破壞者」的論述，更積極搶占國際話語權。大陸商務部回應判決時，強調美國單邊施加關稅不但「違反國際經貿規則」也「違反美國國內法」。

長期以來，大陸被美國指責為破壞國際經貿規則；此次判決則為北京提供了絕佳的敘事轉換。一方面可藉此凸顯大陸維持全球貿易秩序的形象，以爭取歐洲、東協等國家支持；另一方面，也可為中美對抗增加談判籌碼。

在戰術層面，預料北京對美將採取以下舉措：首先，以靜制動。北京必將主張既然美方內部對關稅權限存在重大爭議，陸方不應在法律基礎尚不明朗之際，作出任何長期性結構讓步。北京會要求美方先解決國內法律爭議，否則任何新簽署的協議都可能因美方司法挑戰而淪為廢紙。

其次，以拖待變。美國高院判決後，川普即改用「貿易法一二二條」對全球課徵百分之十五關稅。但北京認為，此法律除了存在百分之十五的稅率封頂、一五○天到期等問題；更重要的是美國國會、甚或ＷＴＯ是否認同川普所謂美國存在「重大且嚴重」的國際收支失衡？屆時美國國會是否會有不同意見？甚至ＷＴＯ要求美國撤回關稅？

最後，以美制美。近期川普整體施政滿意度已跌破四成，加上美國高院判決嚴重衝擊川普的治理威信。北京認為川普將面臨民意反彈，若年底期中選舉再失利，跛腳的川普將很難代表多數民意。美國的內部矛盾與高度不確定性，對北京來說是難得的戰略機遇。短期內大陸可能要求美方放鬆科技管制及出口限制，甚或就對台軍售問題表態，以換取川習會時需要的利多。中長期來看，北京將「集中精力辦好自己的事」，以所謂制度優勢應對美國內部動盪。

在中美進入制度韌性競逐的博弈新階段，台灣須進行戰略調整；亦即應揚棄無底線的抗中路線，務實推動以「交流合作」為主的對陸政策，才是因應接下來美中變局的最好策略。

（作者為工業總會大陸處處長、大學兼任助理教授）