美國波士頓台裔市長 法律人從政典範

近月，美國移民及海關執法局（ＩＣＥ）在各大城市頻繁進行未經司法授權之突襲行動，其執法過程伴隨過度武力、財產侵害及侵入私人處所，飽受爭議。聯邦政府稱此乃打擊犯罪，實則已嚴重違反美國憲法保障人權與自由之精神。

對此，美國麻州波士頓市長吳弭近日簽署名為「保護波士頓居民免受違憲及暴力聯邦行動行政命令」，援引美國憲法第五、十、十四修正案，行使「反徵用」及「地方產權與管理權」，並強調「正當法律程序」，以行政命令反制聯邦行政部門激進的執法行為。該命令甚至直接指出，倘若聯邦官員違反州法，仍可能依法負刑事責任，並非如川普政府所稱，ＩＣＥ執法人員即享有「絕對豁免權」。

此外，吳市長更串連舊金山、芝加哥、西雅圖等之四十四個城市首長，共同簽署「法庭之友」意見書，於上月遞交明尼蘇達州聯邦地區法院，指摘ＩＣＥ違憲與暴力之執法行為，並期待法院透過裁決形成判例，供全美各城市援用。她強調這舉措不為別的，只為遵守法律。

筆者認為，吳市長十足展現法律人從政應有之風範，並期盼華人政治人物在邁向良制之路上都能以她為榜樣，具體分析如下：

一、政治產業之缺失，得靠具憲政素養之領導人補正

吳弭市長畢業於哈佛法學院，父母來自台灣，為芝加哥出生的第二代移民。她於二○二一年僅卅六歲時即當選波士頓市長，成為該市首位有色族裔及首位女性市長。去年十一月競選連任時，更以壓倒性票數連任成功，是位深受選民愛戴的市長。吳市長除了有法律人一貫的理性嚴謹外，她也展現政治家應有的包容與熱忱，正如她首次當選市長時所言：「我們準備好要成為一個不排擠任何人的波士頓，歡迎所有人以此為家。」

尤其，當吳市長面對川普政府強勢作為，她秉持遵守正當法律程序之要求，透過行政命令及司法，盼能即時遏止聯邦違法的執法行為。吳弭強調「我們不允許美國民主的誕生地被背棄建國精神的人破壞」；相比之下，台灣近期的政治及法律產業則顯得相形見絀。無論是「不副署」爭議、大法官在未達法定評議人數下擅自裁判，以及賴政府違憲的「務實台獨」施政，皆反映當權者憲政素養及治理本事之不足。為政者實應以羞、以惕、以勵，讓政治的歸政治、法律的歸「法治」。

二、台灣地區並無民主揮霍的本錢，追求良制刻不容緩

其實，美國的憲政歷史與政治多元性，使其既會出現強人型政治人物如川普，當然也會培養出恪遵法治的「吳弭型法律人政治領袖」。筆者也相信，只要吳市長繼續努力，潛力無限，甚至如歐巴馬總統一樣走向更高政治舞台。

然而，台灣政治產業與美國天差地別，承受不起類如主張兩岸「互不隸屬」之蔡總統，以及標榜「務實台獨」的賴總統等，破壞台灣地區民主法治的政治過客。而放眼當今台灣政壇，同為法律人及市長的蔣萬安與吳市長背景相似，也是值得託付之年輕世代政治人物之一。筆者期盼蔣市長應以吳弭市長為榜樣，堅守憲政信念，堅持做對的事。

三、選賢與能，以選票推動良制一國前行

法治與人治乃一線之間，須時刻防範別有居心者將民主偷渡至獨裁。政治人物之學養及品格，左右華人社會由法制邁向法治、以臻良制的進程，這得仰賴選民的智慧。基此，無真才實學、淺薄的政客終會被鄙棄，華人社會需要更多像吳弭市長般奉行法治的政治人物，早日實現「良制一國」之目標！尤其，當法律人主掌權柄時，更應為建置「驕傲的法律產業」殫精竭慮，自不待言矣。

（ 作者為「法律產業」的倡導者）