台美協定卡關 曝制度缺口

五院新春茶敘昨日於總統府舉行，政治領袖以「化」字寄語新局，希望朝野緩和緊張，找回基本的溝通空間。這些善意動作本身並無問題，也在制度運作中具象徵效果，然同一時間曝光的重大訊息—台美經貿關稅協定因欠缺法源依據無法送審，行政院需重新提出版本—這不是小插曲，卻赤裸呈現出制度準備不足，也讓重大政策的真實現況浮上檯面。

在民眾的角度，「茶敘」的政治溫度固然引發討論，但真正影響生活與未來的，是關稅協定卡關的原因與後續。這份協定涉及的不只是關稅，而是台灣在全球供應鏈的位置、美方的信任、企業投資判斷及政府的制度能量。如今因為法源問題而暫停，等同揭露台灣在面對重大協定時，制度基礎仍有斷層。台灣在政策推動上長期存在政策先行、程序後補，導致政策推動難以穩定，制度信任也逐漸侵蝕，卡關的問題在於制度不足以支撐重大協定。

行政部門若在未獲完整授權下先推動協定，在國會勢必遇到程序阻力；立法部門若基於法源疑慮而暫緩審查，不但合理，也是憲政體制之必然。重大政策愈複雜，愈需要完整法源、明確授權與程序透明，否則無法取得穩定支持。與此相比，「茶敘」引發的政治話題反而像是一種注意力轉移；誰出席、誰語氣變化、誰釋出善意，固然容易製造新聞討論，真正該揭示的政策問題卻沒有成為焦點。

台灣的公共討論長期對人事、對戲劇張力極為敏感，卻對制度、程序、法源、監督等基礎工程缺乏耐心，真正攸關國家的政策討論經常被表層事件壓過。例如關稅協定卡關，涉及供應鏈重組、國際契約信任、國內法律架構完善，社會焦點卻一度被「誰來喝茶」牽著走。「茶敘」確實有助於緩和氣氛，卻無法代替制度本身的完善；立法院需要以更嚴格的標準檢視重大協定是否具備法律基礎，行政院則需確保政策內容在程序上站得住腳，而不是完成國際談判後才回頭「補法源」。國家治理能否穩健，不是比誰在茶敘上說得漂亮。

接下來，行政部門需要的不只是「重新提出版本」，而是向社會清楚說明法源缺口在哪裡？如何補強？授權界線如何調整？未來如何避免重演？重大政策愈透明，就愈不容易產生疑慮；程序愈完整，愈能形成持久的社會支持。這正是政策推動的根本，而非附帶條件。

台美關稅協定卡關，對行政部門、立法部門乃至整個政策文化都是提醒。政策要合法、協定要透明；沒有制度基礎，再多的善意都只是暫時緩解。台灣正處於國際競爭最激烈的階段，從供應鏈到科技安全，各項議題都需要制度支撐，靠政治姿態無法解決問題，靠茶敘儀式也無法提升治理能力。

真正重要的是讓政策依法、程序到位、資訊清楚，讓人民知道政府在做什麼，能理解國家該往哪裡去。一份協定卡關可以暴露制度缺口，但若國家沒有面對制度缺口的勇氣，那才是真正的危機！

（作者為高雄大學榮譽講座教授）