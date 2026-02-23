關稅變局 台需嚴謹評估配套

美國總統川普於針對最高法院對其關稅授權的最新裁決發表談話，儘管最高法院裁定其引用國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）課徵關稅的部分做法存在違法爭議，但川普並未退縮，反而將此案視為「經濟國家安全」里程碑。他直言雖然對部分大法官的怯懦感到失望，但這項裁決同時也開啟另一扇大門。

川普引述卡瓦諾大法官的不同意見書指出，法院實際上承認總統擁有比ＩＥＥＰＡ更強大的法律授權，包括「一九六二年貿易擴張法」第二三二條、「一九七四年貿易法」第三○一條及第一二二條等。

在川普看來，這項裁決非但沒有削弱行政權，反而讓總統具有「規範貿易」與「課徵關稅」的權力，在法律程序上變得更加清晰且難以動搖。

這種轉向顯示，美國貿易政策將從「緊急命令」全面轉向多軌併行的法制化壓迫；川普宣布所有依據國安理由的第二三二條關稅與既有的三○一條關稅將全面維持。更令人震撼的是他隨即簽署命令，依據「一九七四年貿易法」第一二二條對全球加徵百分之十五關稅。

川普在演說中毫不避諱地將矛頭指向台灣，指責台灣在過去卅年「偷走」美國晶片生意，並宣稱是他的關稅壓力迫使台灣企業轉向亞利桑那與德州設廠。他以一種極致的保護主義邏輯宣稱，唯有透過關稅才能終結那些「剝削美國」的行為，並讓道瓊與標普指數在短時間內突破歷史新高，藉此反擊那些曾預言經濟衰退的諾貝爾獎經濟學家。

川普試圖建構「關稅帶來繁榮」的敘事，他分享與工廠老闆互動，強調關稅如何讓瀕臨破產的鋼鐵廠轉為廿四小時運轉。他認為藉由關稅打造的本土產業屏障，美國正處於歷史上最火熱狀態。他甚至將製造業復甦與犯罪率下降掛鉤，試圖證明恢復經濟能解決一切社會問題。

然而，我們必須清醒認識到這種以關稅為政治表演的做法，雖然短期內能迫使供應鏈向美國搬遷，卻可能以破壞國際制度的可預測性為代價，導致全球資源的嚴重錯置。儘管在國際引發廣泛爭議，並被美國最高法院判決違法，但川普立場堅定，認為國家安全高於全球經濟利益。

惟這種「威脅式關稅」是否真能帶來長期競爭力？仍有待商榷；被高度保護的產業若失去參與全球競爭的動力，最終可能導致美國製造業的質變與僵化。

對台灣而言，當前最迫切的挑戰莫過於即將在立法院審查的「台美對等貿易協定」。這份協定雖然象徵台美深化高科技戰略夥伴關係，但台灣承諾取消或降低九成九的關稅障礙，並解決包括汽車、醫療器材、農產品在內的非關稅壁壘。

美方在協定設定極高的「對等」門檻，百分之十五的稅率結構正是依據行政命令所設定的「對等關稅」而構成。

面對美國以「對等」為名卻行「保護」之實，立法院在審查過程中尤須嚴謹評估產業配套措施。

由於「台美對等貿易協定」條文連結到二○二五年四月二日第一四二五七號行政命令，又如今美國最高法院否決ＩＥＥＰＡ的廣泛對等關稅，是故對任何與美國「對等關稅」綁定的條款，我方都必須重新檢視其法源之穩固性與可執行性。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）