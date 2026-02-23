判決非終點 不確定性才是武器

當多數人還在為美國最高法院對白宮「踩煞車」歡呼時，川普即宣布援引「一九七四年貿易法」第一二二條，對全球加徵百分之十五關稅。昨日還在討論權力分立與憲政界線，今日已是另一波稅率陰影籠罩市場；這齣戲與其說是法律攻防，不如說是對不確定性的熟練操盤。

最高法院否定以緊急經濟權力為名的全面課稅，原被視為國會貿易主權的一次「撥亂反正」。然而，行政部門隨即換上另一套法源依據，顯示真正的戰略並不在於某一條法條的存廢，而在於政策工具的機動替換。IEEPA被擋，便改走一二二條；一二二條有期限，再鋪陳三○一調查。法律彷彿不是邊界，而是工具箱；只要政治意志在，總能找到一把尚未上鎖的鑰匙。

第一二二條的設計，本為因應國際收支失衡的短期措施，上限百分之十五，期限一五○天。立法者當年恐未曾料想，這項「緊急緩衝機制」會被搬上川普貿易戰的前線。然而一五○天在政治節奏裡已經是充裕時間，足以重塑談判的氣氛、擾動企業決策、迫使盟友重新排隊。當市場尚未消化一七五○億美元的潛在退款利多，新一波全球加稅已然疊加既有鋼鋁與不公平貿易關稅；所謂「勝訴」，對企業而言不過是成本曲線上的短暫喘息。

企業畏懼的從來不是稅率本身，而是規則的不可預測性。採購部門在評估報價時，需要的是穩定的假設；供應鏈在規畫產能時，仰賴的是可計算的時間軸。如今卻是政策成為流動狀態，企業被迫在霧中航行；若說關稅是武器，那麼「不確定性」才是真正的火力。

更耐人尋味的是國會的角色。一二二條到期後若欲延長，需經國會同意，這本應是立法權承擔責任的時刻。然在高度極化的政治氛圍中，支持延長會被解讀為背書高關稅政策，反對則可能被貼上「放任貿易失衡」標籤，於是最安全的選擇是觀望。當司法權畫出界線，立法權卻猶豫不決，行政權自然得以在灰色地帶前行。

對台灣而言，這並非遙遠的美國內政；半導體、電子零組件、高值製造等深度嵌入全球供應鏈，任何針對特定產業的三○一調查都可能牽動資本支出與地理布局。短期的全球性附加稅或可透過價格轉嫁與匯率調整吸收，但若調查轉為長期結構性措施，企業將不得不重新計算風險溢酬，如此投資決策不再只是成本比較。於是，法院宣示原則，市場卻無暇慶賀；國會擁有鑰匙，卻遲遲未轉動；行政部門在法律縫隙間游走，將時間差轉化為談判籌碼。

或許值得警惕的並非某項關稅，而是政策不確定性合理化的時代已來臨。這次判決並非終點，只是舞台換景；至於下一幕何時揭幕、劇本如何書寫，企業與市場只能在場邊等待。掌聲與嘆息交織之際，需要的是長期可預測的貿易政策與政治共識，否則無論法院如何裁示，市場都將在反覆震盪中為制度的不確定性付出代價。

（作者為大學兼任教師）