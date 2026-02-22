川普關稅受挫 我應伺機而行

美國最高法院以六對三的比數，裁定川普總統無權以《國際緊急經濟權力法》為由開徵關稅，最高法院認定關稅是國會的核心權力，總統僅能在特殊情況下有限運用。判決的立即衝擊是，去年美國全年關稅收入超過五成的全球對等關稅、針對中加墨三國的芬太尼關稅，依判決將即時無效。

這是對川普關稅政策的重大衝擊與挫敗，然而川普仍有其他法律補充工具，更有政策脅迫工具，全球貿易的不確定性反加大。目前幾個重要問題充滿變數，持續影響國際政治經濟：

首先，川普關稅政策如何持續？川普已宣布簽署行政命令，依據《貿易法》「一○一條款」，向全球實施百分之十關稅，可有效期只有一百五十天，其後要續期就需要國會同意，但由於國會目前反對關稅者眾，「一○一條款」只能短期應急之用。

川普針對鋼鋁、銅、汽車、汽車零部件、木材及木製品的百分之十至五十不等的「二三二關稅」，是根據一九六二年《貿易擴張法》的「二三二條款」，並未受到判決影響。但是二三二關稅並不能像對等關稅那樣針對一個國家的所有商品。

此外，川普可用的法律還有《貿易法》的「二○一條款」和「三○一條款」，以及《關稅法》的「三三八條款」。然而二○一條款是針對特定產業，且程序複雜；三○一條款是針對單一個別國家，無法一體適用所有國家；三三八條款是一九三○年大蕭條時代的產物，雖依然有效，但美國國會早已透過其他法律限制總統實施此項條款。換言之，川普關稅政策法律補充工具雖多但受限。

其次，川普和歐盟、日本、韓國等各國簽署的對等關稅協定是否繼續有效？川普可能採取哪些作法脅迫各國？雖然川普關稅政策受挫於最高法院，但並不代表各國協定立即失效，各國政府應在審慎觀望中。

最高法院判決川普對等關稅無效，川普不得對外國課徵對等關稅，各國協定取得的關稅理應無效。然而，川普已經聲稱各國協定繼續有效，雖然對等關稅失效，但川普仍能以其他方式執行全球關稅政策，加上川普針對各國有太多經濟和非經濟工具，各國不敢貿然行動。不過，各國應該會陸續提出重新談判的要求。

第三，去年將近一千七百億美元的對等關稅是否會退回給美國進口廠商？最高法院並無提及，但美國國際貿易法院過去曾經有類似要求美政府退稅案例，預計美國廠商將要求比照辦理。

美國廠商雖不需支付進口對等關稅，但新關稅可能更複雜且不確定，且退稅可能拖延數年，美國經濟與通膨壓力仍在，未來聯準會降息可能性增加，對於市場的影響也會複雜化。

最後，和其他各國協定一樣，台美對等關係協定的關稅法律基礎已經改變，政府應該立即掌握美方態度和各國反應，預計各國主張協定重新談判機會大增，政府也必須主動因應。

其實，原本台美關稅協定的問題太多，民進黨政府以大投資、大採購、大開放，換取百分之十五對等關稅。現在剛好可以掌握情勢，雖不必做出頭鳥，避免川普祭旗，立法院當然不急處理，全民共同維護台灣經濟利益。

（作者為文化大學講座教授、前國安會副秘書長）