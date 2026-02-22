川普關稅遭判無效 台企「突襲式風險」下降

美國最高法院限制行政部門課徵關稅的判決，可說是對川普政府對外經貿權力結構的一次修正，也再次震動世界。回顧這一輪發展的起點，川普在其第二任期內大幅運用行政權，以緊急經濟權力為法源，推動對等關稅與貿易施壓；在速度快、威嚇性強的情況下，短時間內改變了美國與所有貿易夥伴的經貿關係。

這次美國最高法院判決限制行政部門透過緊急經濟權力，單方面大規模課稅，未來類似的廣泛性關稅政策需要更明確的法律基礎，涉及國會立法程序。然此結果並不等於關稅自動取消，也非失去所有貿易工具，例如針對特定產業的國安關稅如「二三二條款」，或針對特定國家的懲罰性關稅如「三○一條款」，並不在本次違憲判決的範圍內。

對台灣企業而言，最大的改變是「突襲式風險」下降；原本隨時可能出現的單邊加稅威嚇，現在必須經過更制度化的過程，台灣需因應談判結果的可能變化。部分產品在談判後已降低關稅，判決結果雖非完全實質紅利，卻能讓台灣企業在預測風險與安排投資時減輕心理壓力。

川普政府已表態將尋求其他貿易法條來維持施壓，但失去ＩＥＥＰＡ這個最具彈性的法源後，未來的關稅政策勢必面臨更嚴格的行政程序與司法檢驗；且產業結構不會回到關稅攤牌之前，因為不少傳統製造業在初期衝擊中已啟動供應鏈分散策略，部分產線移往東南亞或其他地區，客戶也逐漸形成多元採購的慣性，即使未來關稅壓力降低，這種「去集中化」的供應鏈結構也不大可能完全回流。

尤其在美中競合關係中，對科技與供應鏈的戰略思維並未改變；特別是半導體領域，在高科技產業，美國仍然可以透過出口管制、投資審查、補貼條件等影響產業決策。即便行政課稅工具受限，科技競爭對台灣企業仍是壓力。以台積電為代表的晶圓產業面對的並非單純貿易稅率，而是國安框架、出口管制、補貼政策的整體影響；赴美設廠與技術輸出，更多是著眼長期戰略布局，不只是應付關稅。此次判決雖讓外部不確定性得到緩和，已決定赴美投資的企業或可能因風險評估而微調，但不太可能全面撤回。

至於零售與服務業，當關稅談判取得進展、美國國內司法判決又降低風險，企業預期獲利改善，股價可能得到激勵，高端消費、百貨精品、餐飲市場等有機會受益。

強國之間的競爭是長期趨勢，對台企而言，現在是從關稅戰以來壓力測試後的修正。決定未來競爭力的不是冀望關稅減免或是競爭對手的關稅增加，而是產業升級；何況川普是否還會以其他方式強硬達成原期望的目標，仍是未知數。（作者為中華品牌再造協會理事長）