星期透視／台灣對美讓步四部曲

中華民國政府被美國政府施壓簽署的「對等貿易協定」文本出爐，這是美國高關稅威嚇下的產物。內容雖讓我政府留點面子，但明顯偏向美國利益。我政府竊喜足矣，喜稱「全壘打」，且在行政院記者會上拿珍奶成分稱「談判有為有守」，就太矯情浮誇。

協定的簽署代表我國已面臨發展四部曲，目前演到第三部尚未完結，值得我國各界繼續觀察與關心。

第一部曲是背景，蔡英文上任後從「九二共識」撤退，想要「一中一台」又不能，換得習近平在軍事、外交進逼。但蔡英文遇到香港「反送中」、新冠疫情阻隔兩岸、川普對陸關稅戰、拜登對陸科技戰等政治利多，美國因此更加需要台積電高階晶片的戰略需求，所以不僅政治上成功靠向美國，而且經貿上順利靠晶片相關產業從美國愈賺愈多。去年遇到川普再任總統並在國際經貿投資獅子大開口，雖是危機，但就民進黨只親美的戰略而言，聽話便是轉機。

第二部曲是一點也不訴諸民意的黑箱談判。面對美國政府壓力，台灣各界對談判條件和進度掌握如入五里霧，少見公聽會與政府認證的產業影響評估報告。行政部門「八風吹不動、一聲喊過洋」，赴美與對方數次面對面和視訊會議，堅信美國就是台灣走進世界的大門。

去年六月，賴清德政府宣示將加大對美國阿拉斯加的能源採購；十一月，已大幅增加對美軍購的賴清德突投書外媒，表示將提出約四百億美元的追加國防預算。今年一月，賴政府突宣布在半導體高科技產業鏈，台灣企業將自主投資二千五百億美元、另提供赴美投資企業二千五百億美元的信用保證額度，亦即台灣為滿足川普政府半導體國安戰略一共準備了十六兆新台幣，比例遠超日、韓。

代表民意的立法院幾無所知，許多產業界、勞工界人士也不知其然，遑論在台美協定中明列對美採購的四百多億美元的液化天然氣與原油、一百五十多億美元的民用航空器與引擎，以及二百五十多億美元的電力設備、發電與儲能系統等重裝備。

在農曆春節連假前夕，行政院端出與美方簽署完畢的新聞和協定文本，趁民眾準備過年，將事件後座力減至最低。

第三部曲是行政院在美政府面前扮完白臉，把黑臉角色丟給由在野黨掌握的立法院。行政院最近強調國際談判要「守信用、講承諾」，並盼朝野同心齊力完成審議、「完整通過」。事實上是賴清德、卓榮泰聯手決定，甚至連屬立法院審查權的國防預算都被包括在台美貿易協定中，立法院毫無置喙餘地，然後被逼要配合演出。

倘審議過程出現差池，民進黨政府絕對甩鍋給立法院，讓反對黨在美國面前變成反動派，可謂無本生意的政治操作。

尚未上演的最後一部曲是我國經貿與發展的未來。美國不會關心我國自身利益考量，只會關心來自我國的投資、技術及人才如何盡快到位。但我國對美流出的，能否順利轉換為內部成長動能，對美讓步的諸多項目和條件，如藥品、農漁產品、美國片面認定影響其經濟與國安的貿易行為等，又能否避免對我國帶來過大的經濟與民生健康的衝擊，都懸而未決。

這部曲誰來編寫？絕對不能只倚賴這樣的執政者！

（作者為政治大學外交學系教授）