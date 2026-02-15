聽新聞
桃機不擴建 旅客、觀光雙輸
春節長假期前連續兩日，桃園機場出入境已現大量人潮，出、入境旅客均超過七萬人次，桃機日旅客量已破十六萬人次、預計假期高峰可達創紀錄的十七萬人次。因報到及通關費時，機場公司呼籲出國旅客提早三小時到機場。
桃機一、二航廈旅客年容量三千七百萬人次，空間、設施日服務旅客十萬人次。去年日均量已達十三萬人次，假日十四至十五萬人次，航廈嚴重超量使用，為避免延誤登機，許多時段旅客已普遍提早三小時到機場。預估桃園機場未來三年日旅客量，每年將以七千至一萬人次成長，如不改善，旅客普遍更早到機場，假日尖峰時段恐需排隊等候進入報到大廳。
航廈嚴重超量使用，除旅客不便，需浪費時間排隊等候外，機具、設施超量使用、可維修時間縮減，將增加故障率，易影響航班準點、旅客行程；工作人員長期於擁擠環境工作，易影響工作效率及服務態度。航空公司和通關作業單位除需增派作業人手外，需額外增加人力，導引排隊、維持秩序，增加運作成本；若航空公司無法依營運、旅客需求，增加班次、航線、運輸量，將影響台灣的觀光發展及競爭力。
三航廈建設一再延宕，最快後年底方能完工、試營運後啟用；因應未來三年發展，一、二航廈急需擴充容量。機場公司未能如國際機場普遍於疫情旅客少時擴充，以改善航廈擁擠；近兩年旅客快速回復成長，亦未見編列預算辦理。桃機公司遲不辦理擴建，應檢討改進，以免旅客及觀光雙雙受損。
（作者為前中正航空站主任）
