桃機不擴建 旅客、觀光雙輸

聯合報／ 周文軍　台北市

春節長假期前連續兩日，桃園機場出入境已現大量人潮，出、入境旅客均超過七萬人次，桃機日旅客量已破十六萬人次、預計假期高峰可達創紀錄的十七萬人次。因報到及通關費時，機場公司呼籲出國旅客提早三小時到機場。

桃機一、二航廈旅客年容量三千七百萬人次，空間、設施日服務旅客十萬人次。去年日均量已達十三萬人次，假日十四至十五萬人次，航廈嚴重超量使用，為避免延誤登機，許多時段旅客已普遍提早三小時到機場。預估桃園機場未來三年日旅客量，每年將以七千至一萬人次成長，如不改善，旅客普遍更早到機場，假日尖峰時段恐需排隊等候進入報到大廳。

航廈嚴重超量使用，除旅客不便，需浪費時間排隊等候外，機具、設施超量使用、可維修時間縮減，將增加故障率，易影響航班準點、旅客行程；工作人員長期於擁擠環境工作，易影響工作效率及服務態度航空公司和通關作業單位除需增派作業人手外，需額外增加人力，導引排隊、維持秩序，增加運作成本；若航空公司無法依營運、旅客需求，增加班次、航線、運輸量，將影響台灣的觀光發展及競爭力

三航廈建設一再延宕，最快後年底方能完工、試營運後啟用；因應未來三年發展，一、二航廈急需擴充容量。機場公司未能如國際機場普遍於疫情旅客少時擴充，以改善航廈擁擠；近兩年旅客快速回復成長，亦未見編列預算辦理。桃機公司遲不辦理擴建，應檢討改進，以免旅客及觀光雙雙受損。

（作者為前中正航空站主任）

