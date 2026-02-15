燈籠高掛 祝願馬上幸福

年近了，故鄉的那盞燈總在心頭亮起。現代科技花燈引進國際知名角色ＩＰ，時尚潮玩迷離炫目，精彩紛呈，吸引大批人潮。我仍懷念兒時的手作花燈，進入臘月，村中的竹編高手就著手準備編織花燈，劈竹、剖篾，以細竹子為主心骨，慢工細活編成一個個燈籠，再糊上鮮紅的紙。請師傅在上面畫上山水、花鳥、蟲魚、人物或民間傳說故事。除夕夜，家家戶戶把燈籠掛在屋簷下，點燃蠟燭，大紅燈籠高高掛起，整個村莊隨之亮了起來，充滿喜氣和濃濃的年味。燈籠隨風輕輕晃動，那些花鳥魚蟲似乎鮮活起來了。這燈籠一路掛到元宵節，是趨吉避凶，是村民對新年的期盼，照亮前程和未來。

日昨去廟裡拜拜，節日的氣氛盡在寺廟，門口埕打掃得乾乾淨淨，神明桌擦拭得一塵不染，屋頂梁柱高掛著好幾個以馬年為意象的燈籠，駿馬奔騰，紅紅火火，有好多人在排隊點光明燈，我問排在前面的大姊想點什麼燈，她笑著回答財神燈，祈願馬上發財，馬上幸福。

「馬上幸福」是立法院長韓國瑜為馬年推出的春聯，寓意在紛擾中期盼「生活安心、未來安定」。過去這一年物價飆漲，衣食住行各方面都讓人們真實感受到生活的壓力。雖然台灣經濟成長亮眼，但八成民眾體感貧窮，享受不到經濟果實，因產業失衡，科技業一枝獨秀。體感貧窮是民眾無奈的心聲，房租、房貸、民生用品、外食、交通、醫療、無一不漲，連自助餐白飯一碗也從十元漲到十五元，百元剪髮店變成兩百元剪髮，唯薪水不漲或是象徵性漲個幾百元，杯水車薪，永遠趕不上物價上漲壓力。

俗話說小孩盼過年，大人怕過年，小孩不知人間疾苦，大人感受生活的不易，過年團聚，親友閒話家常，不經意的閒聊，問薪水問工作問房子，看似關心，卻也是攀比較勁。那是無形的壓力，任誰都希望馬上風光，衣錦還鄉。

風雨如晦，世局動盪，「馬上幸福」是所有人的期盼，人們所求的無非是安居樂業，歲月靜好，家人相守。看過一則影片，北漂的兒子在電話中告訴媽媽今年不回家過年了，因為沒賺到錢，覺得無顏面對家鄉親人。那一刻，腦海忽然浮現那首古詩的場景：「古道西風瘦馬，夕陽西下，斷腸人在天涯」。遊子漂泊異鄉，孤獨無依，思鄉心切，卻遲遲不敢踏上歸途。母親說沒賺到錢也要回家過年，只要一家人團圓就是幸福，電話的兩端母子都悄悄拭去眼角的淚水。

最美的路是回家的路，一年來的背井離鄉、顛沛流離，都是為了此刻奔赴故鄉，而無論你風光或失意，家中總有一盞燈火為你守候。

同事早早做了年糕拿來分享，好手藝的她說著吉祥話：「食甜粿，予你趁家伙。」吃了甜甜的年糕，希望馬上有錢，馬上幸福。馬，象徵勤勞、力量與奮鬥。新年，願你策馬向前，願你馬上封侯，願你「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花」。（作者為服務業人員）