關稅農業變局 要改靠科技吃飯

台美關稅談判底定，各方解讀不同，對農業的影響則有得有失，影響較大的部分包括：美豬進口關稅於第三年起將調降至一半，對國內養豬產業衝擊甚大，除了給予救助補貼外，政府更須有完整的產業輔導政策；牛肉、乳製品、玉米、小麥立即降為零關稅，將全面搶占國內市場，加以國內酪農轉型升級幅度有限，對於國內肉牛及酪農產業更加雪上加霜，政府須有更積極作為。

至於開放美牛絞肉及部分內臟（心、肝、腎等）進口，並放寬原本較嚴格的萊克多巴胺（萊劑）殘留容許量標準改對齊Codex國際標準，對喜食內臟的消費者將升高食安風險，如何做好持續而有效的把關，至為關鍵。外界高度關注的稻米及米製品項目則維持原稅率且關稅配額亦未變動，讓國內稻農暫時鬆了一口氣。

在得方面，則爭取到蝴蝶蘭、茶葉、番石榴、果汁、果醬、鳳梨、芒果等二六一項農產品輸美關稅豁免。另，在食安把關方面則有喜有憂，喜的是基改食品管理維持現狀，校園午餐繼續禁用基改食品，持續維持牛、豬產品在飲食場所標示原產地、邊境及後市場抽驗機制；憂的是如前述的開放美牛絞肉，部分內臟進口以及變相調高牛豬萊劑殘留容許量。

為應對此次台美貿易談判結果可能造成的影響和新商機，賴總統指出將擴編韌性特別預算，設置三百億元農安基金。這些日子國內農民寢食難安，並非杞人憂天；唯有認清事實，正視本身不足，認真尋求破局路徑，台灣農業才能真正邁向永續之路。

當前台灣農業欠缺的不是補助，而是有系統，經得起考驗的策略規畫。若能透過有系統的策略規畫並予以落實，台灣農業將可走出新高度。謹就今後台灣農業發展策略依短中長期分述如下：

在短期措施部分，一，調整農業預算配比，提高科技研究經費；二，運用ＡＩ技術完善「農業保險制度」（包括保險理賠機制等），做好農業風險管理，逐步落實「以保險替代災損補助」目標。此外，應落實進口農產品全程管控，避免低價或有食用安全疑慮之進口農產品混充國產品事件發生，影響國人健康和國產品銷售。

在中期措施部分，一，全面調整農業產業結構；二，積極推ＡＩ智慧農業建構並落實到整個供應鏈，有效提升農民經營效能，增加收益；三，推動低碳優質農業生產模式，透過綠色溢價機制和可交易的碳信用，創造農民新的利潤空間；四，力推更多優質農產品走上百姓餐桌，讓消費者吃得好、吃得健康。

在長期措施部分，主要有三大重點。一，建立品質評價和分級標準，透過「台灣智產」建立優質國產品牌，同時有系統掌握全球高端市場的消費偏好和需求，投其所好，增加農民收益；二，獎勵出口高端晶片廠商認捐，成立「護糧保國基金」，專款專用，整體提升農民生計及競爭力。

最後，有效輔導農業全面轉型升級，不再靠天、靠人力吃飯，改靠數據、靠科技吃飯，無須再懼怕關稅調降以及須依賴進口關稅保護。此次台美關稅變局、也是農業改革契機，當往後再次面臨國際環境變化時，台灣農民就無須再擔驚受怕。（作者為農漁經學者）