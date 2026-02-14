睜眼說瞎話的「對等」貿易協定

台美對等貿易協定簽署，我輸美關稅為百分之十五且不疊加，並取得二千零七十二項產品豁免對等關稅，輸美實績產品的平均關稅調降至百分之十二點三三。總統賴清德說這「將扭轉過去未與美國簽署ＦＴＡ的貿易劣勢，提升台灣產業競爭力」，閣揆卓榮泰則說當行政院副院長鄭麗君從美國打電話告知結果時，「曾愣住停滯三秒鐘，覺得世界在那時候停止轉動，因為真的太感動、太感動」。府院首長顯然是在告訴國人，台美「對等」貿易協定的簽署是天大喜訊。

然而，稍加查看協定內容及台灣為此所付的代價，似乎並沒府院聲稱那般可喜，政府會否是只報喜不報憂？

依台美貿易協定，我輸美產品基本上被課徵百分之十五關稅，有二千餘項免關稅，這看起來似乎相當有利；但美國產品進入台灣，包括小客車等多達四千八百八十五項是免關稅，比台灣輸美免稅產品多出了一倍以上。

更讓人無法開心的是，台灣還須開放因狂牛症、萊克多巴胺疑慮，禁止輸台多年的牛絞肉及內臟，對牛豬萊劑殘留標準也將研擬跟進國際標準，放寬上限，這對國人健康具有高度的風險，絕對不會是好消息。

狂牛症與萊克多巴胺對人體都極可能造成傷害，甚至可能致死，多年來政府嚴格把關未輕易開放，如今為了簽署台美貿易協定竟然棄守關閥，這是可喜還是可憂？

除此之外，台灣政府與民間更要合資赴美投資高達五千億美元，其中台積電並得擴大在美國的晶片廠生產；台灣政府也須協助企業前往美國打造類科技園區，讓全球四成半導體產能移往美國，台灣的「護國神山」將成「半屏山」，這是可喜之事嗎？

還有，台灣並得付一點二五兆的巨額經費向美國採購軍備，這一點二五兆可是台灣每年約三兆總預算的四成一，所占比重相當重；台灣並得花八百四十八億元，自美採購石油、天然氣、電力設備、民用航空器等。

台灣得付出如此高的代價，至於美國則無需付出絲毫，如果這是對等貿易協定，那是汙辱了「對等」這兩字，因為只要用眼睛仔細看一下，就知協定完全不對等。

賴總統同時也表示行政院日前編列的九百卅億元預算不會縮減，另外，農業部將擴編韌性特別預算，設三百億元農安基金，維護農民權益及農村安定；經濟部也編列四百六十億元韌性特別預算，辦理支持產業的四大措施。這些措施，想必政府也看到台美協定對農工業將帶來一定的衝擊。

賴清德在年前祝國人「七喜春來，新年快樂」，年後賴政府可能得加緊腳步，好好與立法院溝通這份討美國歡心、讓川普開心，卻對台灣似乎不利的「對等」貿易協定。（作者為資深媒體工作者）