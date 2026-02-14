讀家觀點／禽流感流行季 台灣因應之道

每年秋冬季間，因候鳥攜帶禽流感病毒跨國傳播，造成疫情；尤其A型禽流感病毒可感染多種宿主（天上飛鳥、水游與陸地動物及人），徒增病毒的多元化;隨著各地生態差異，加上病毒突變與遵循達爾文「適者生存」，導致各地流行的病毒株（virusstrain）有所不同。今年元月10日台中出現大量蛋雞死亡，26日證實為高致病性禽流感H5N1病毒，引發關注。

A型禽流感病毒主要由病毒表面兩蛋白的血球凝集素（hemagglutinin,HA）與神經胺酸酶（neuraminidase,NA）的血清學與基因型來命名，自然界至今有19種HA亞型（H1-H19）與11種NA亞型（N1-N11）中，除了H17N10與H18N11兩亞型源於蝙蝠之外，其餘亞型均可感染禽類。

欲探究全球流行的重要性，首要探察這些病毒是否為高致病性禽流感病毒（highly pathogenic avian influenza virus,HPAIV）造成禽類的高致死率，其中以H5與H7亞型最重要，較易感染哺乳類；由於豬也可感染禽流感病毒，且同時感染不同亞型流感病毒時，豬內基因重組，會致生嶄新的病毒株;其次要探察的是禽流感病毒感染豬或其他哺乳類動物是否愈趨「適應」哺乳類而大增其感染人的風險;第三關是「有沒有造成人際間的傳播」（即有在全球人類流行的潛力，pandemic potential）。

綜觀會感染人的禽流感病毒六亞型（H3,H5,H6,H7,H9,H10）中，已知有三種H5亞型（H5N1,H5N6,H5N8）與三種H7亞型（H7N9,H7N7,H7N3）對人類有高致病性，致死率甚至達四至六成，而近年持續傳播又快速演化的H5N1亞型因不斷演化而出現2.3.4.4分支，其中同屬於此分支的H5N2、H5N8與H5N3病毒，也首次在2015年造成台灣史無前例的水禽大流行與禽農巨大損失。

其後，2017年在台灣花蓮小鴨與台南黑面琵鷺分別測得此分支的H5N6病毒；2019年起在高雄旗山與此後至2022年在嘉南平原陸續於不同禽種有此分支的H5N5流行。但自2023年至今台灣已同國際趨勢，以2.3.4.4演化分支的H5N1為主流行亞型。

事實上，1997年禽流感病毒H5N1首先在香港發生感染人的18位確診中，6人死亡，即此最早的H5N1病毒在人的致死率為33.3%。據世界衛生組織總計全球在2003-2019年此H5N1病毒感染人的致死率為52.8%（455／861）。然而，世衛組織總計全球在2020-2026年由H5N1演化分支2.3.4.4病毒感染132人中，22人死亡，致死率為16.7%。

值得注意的是，全球在2020-2024年由H5N1此演化分支病毒感染人的致死率降為9.8%（10／102）；2024年美國出現H5N1此演化分支病毒感染乳牛及68位牛接觸者（僅一位酪農死亡），公共衛生上緊發條。繼而在2025年由H5N1此2.3.4.4病毒感染的30位病例中（18位柬埔寨、3位美國、3位孟加拉、2位印度、1位越南、1位中國、1位北愛爾蘭及1位墨西哥），12人死亡（9位柬埔寨、2位印度及1位墨西哥），致死率已升為40%；尤其在印度與墨西哥的致死率達100%。不可不慎！

為了解禽流感流行趨勢提供全方位盤點，奠定健康守護的科學資訊基石，因此誠摯建議：

一，流行愈趨嚴重地區，必須針對不同宿主採集呼吸道與消化道檢體，並進行病毒的全長基因序列定序，才可明瞭病毒演變的來龍去脈全貌；

二，常規性深化監測禽場或野鳥棲息地／活動區，並以地理資訊系統整合疾病流行中心外圍同心圓3、5、7公里內，以全面掌控其周圍禽類與哺乳類動物的流感病毒變化，盡早預估其對人類流行的可能威脅；尤其台灣禽場與野鳥棲息地的空氣採樣均測得禽流感病毒，也發現東亞傳播此病毒最重要的尖尾鴨（pintail）有大族群在台灣西部過冬，而東部多琵嘴鴨、綠頭鴨與小水鴨，這些水鳥偏好在鴨場逗留，必須以獎勵強化養鴨的生物安全防治；

三，凡疫情流行區的禽場及畜牧廠工作人員，應進行定期監測禽流感病毒抗體，並施打人流感疫苗，避免產生新的基因重組病毒；

四，照顧與醫治動物相關人員，若有呼吸道症狀，應立即就醫並詳告接觸史。

以防疫一體（One Health）為核心，打造更具韌性行動，從台灣深耕，為全球防疫竭盡心力。

（作者依序為台大公衛學院兼任教授、興大微生物暨公衛所教授、高醫公衛系教授、屏科大野保所教授、勤智資訊研究員）