早日制定「尊嚴善終法案」

聯合報／ 王清厚　台中市

賴清德總統日前對八旬劉姓老婦悶死照顧逾半世紀的身心障礙兒子，同意特赦免除發監執行。但長此以往特赦恐成為常態。為長遠計，何不制定「尊嚴善終法案」，讓求生不得、求死不能者能有尊嚴善終；又不連累老邁家屬，也避免總統屢用特赦、維護法律的安定性。

老人或病危者受病魔折騰，及連累家屬金錢、人力、精神的耗費折磨，非局外人能體會。政府若能早日推出尊嚴善終法案，讓生命有尊嚴地結束，除病患、家屬免受痛苦外，也節省無效的健保醫療資源。

與其生命末期受苦受磨，不如讓患者有尊嚴地離開。國人對不受病魔折騰、安然辭世的觀念已漸形成共識，也不再忌諱討論「死亡」；盼望政府要勇敢跨出一步，制定「尊嚴善終法案」、與時俱進。（作者為退休人士）

善終 特赦 長照 殺人

