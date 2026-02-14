解「照顧殺人」 長照、司法都該改革

因照顧殺人而被判刑兩年半的八十多歲老母親獲得賴總統特赦，看似美事一樁，問題是同樣其情可憫的類似案件，為數上百正在審理或服刑當中。

「照顧殺人」一詞乃從日本的「介護殺人」翻譯而來，日本每年發生數十件這類案件，已成超高齡社會最頭痛的問題之一。日本的老年照顧與長照做得比台灣好很多，仍然無法遏止這類悲劇發生，台灣必須做好準備。

政府誇口「長照2.0」有數十萬使用者，何以漏掉老母親？就因「長照2.0」只有居家服務、日間照顧，對於重度障礙患者幫助有限。一般這類家庭會聘雇外籍看護，但一個月三、四萬元費用是沉重負擔。送往安養院（住宿型長照機構）也不便宜，而「長照2.0」頂多每月補助一萬元。

何以承審法官不忍判刑，只能建請總統特赦？因為殺人罪最少判刑十年，老母親自首加上其情可憫各減刑一次，而剩兩年半，但緩刑門檻為兩年，因此必須服刑。

根據司法院的研究，在歷來廿六件照顧殺人案件裡，只有約兩成獲得緩刑，平均刑度為四年多。判決雖比一般殺人案輕，但還是太重，因為這類犯案者都被長照壓得喘不過氣來，才出此下策。

面對愈來愈多的照顧殺人案件，長照與司法都必須改革。施行長照保險，財源夠大夠穩定，才能讓重度失智失能患者入住安養院也得到給付。外籍看護必須納入長照體系，跟本國居服員搭配，日夜輪替，加上訓練與監督，照顧品質才能讓家屬放心。對於有自殺或殺人意念的家屬，最容易察覺的是患者的醫療與長照人員，應接受相關訓練。

日本司法因應照顧殺人做了兩項重要改革，值得台灣借鏡。一是把緩刑門檻從判刑兩年放寬到三年，如此一來經減刑後，大部分照顧殺人案件都能得到緩刑。

在長照現場，留下來照顧的都是心軟的家屬，當他們不堪照顧壓力，跪地痛哭後殺死被照顧者，到了法院卻經常被當成惡徒。改革長照與司法，讓國家協助家屬擔起照顧責任，才能減少這類憾事發生。（作者為醫師）