10萬元結婚補助 促婚才能催育

台股指數不斷創新高，但台灣新生兒出生數卻屢創新低，去年台灣新生兒不到十一萬名，結婚不到十萬五千對，都是創史上最低記錄。今年一月份起新生兒生育補助每胎至少十萬元，然一月份的出生數卻未看到成果，仍僅有八七二三名新生兒；一月的出生數雖不是史上最低紀錄，然今年以此開局，悲觀者甚至說今年的新生兒可能低於十萬名。自去年宣布生育最低補助額度後，今年一月的九二二三對結婚已略高於去年一月的九一一九對，因此在下半年後的新生兒出生數有望能有所起色。

在台灣的民情裡，難叫年輕人不結婚就獎助生育，因此別說是每胎補助十萬元，就是每胎廿萬元也難讓未婚者生孩子的，所以想催生育必先促婚才會有成果。細查在政院宣布生育補助至少十萬元後，去年十月後的結婚對數似乎稍有上揚，已不似六月至九月那樣的超低迷，然而目前結婚補助金僅有公保與軍保有支付，最大族群且最該有結婚補助的勞動族群卻沒有，因此當立即修法讓勞動族能請領結婚補助金，而且每人的結婚補助不少於十萬元（含無任何保險者）。

按以往新生兒出生數約結婚對數一點一五倍來計，若每年能有十二萬對年輕人結婚，每年就會約有十三萬八千名新生兒的穩定數字，新生兒出生數的穩定對台灣未來社會、經濟的穩定是非常重要的。台灣男性有偶率約為百分之卅、女性約為百分之四十一，目前約有七成台灣男性、六成女性未登記結婚，或許在增列結婚補助每人不少於十萬元後，要維持每年十二萬對結婚應該不是難事。而當結婚對數增加了，以「兒少及家庭支持署」、「新生兒補助每名不低於十萬元」、「兒童未來帳戶」等催增台灣新生兒出生數，才不會那麼「空中樓閣」了。

「救生育」是當前朝野難得的共同話題，然催生必先促婚，唯讓每位結婚者都能領至少十萬元的結婚補助金，先促成年輕人有意願、有能力結婚，再獎勵與幫助年輕人願意生育子女，台灣才能有穩定、足夠的新生兒出生數，台灣未來社會與經濟的穩定與發展才會有真正的希望。思索馬斯克去年「沒有新生命就沒有文明」的貼文，如果台灣年輕人繼續不婚、不育，縱使人均ＧＤＰ衝上四萬美元，沒有新生命注入的台灣，未來又有何希望呢！（作者為退休教師）