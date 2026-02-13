人均4萬美元難解少子化

台灣以半導體及資通訊產業為主的高科技產業，去年在ＡＩ帶動下，締造經濟成長率高達百分之八點六三，令人驚艷的經濟成長成績。行政院長卓榮泰昨日更喊話，今年人均ＧＤＰ可望突破四萬美元。

但在經濟增長的同時，台灣卻陷入人口持續負成長的結構性困境。內政部甫公布今年一月戶口統計資料，出生數僅為八千七百餘人，較去年十二月減少約三百人。去年新生兒僅十萬多人、死亡人數卻超過廿萬，「生不如死」的人口負成長已成常態且持續惡化。同時，台灣已正式邁進六十五歲以上人口超過兩成的「超高齡社會」。

人口結構變化是一面鏡子，照見我們社會的發展模式與價值排序。如果一個社會要求人民「拚經濟」作為唯一正途，卻未能提供支持多元生活選擇的條件，那麼生命力的自然遞減是可以預見後果。真正的幸福並非財富總和，而是值得延續、有意義的生活狀態。造成少子化的因素錯綜複雜，高房價、薪資停滯與育兒支出上升，都迫使年輕世代遲疑於結婚與生育。

不僅如此，結構性工作壓力與社會期待也讓生活被迫圍繞在效率與責任之上，導致整體社會對過有品質生活的想像日益貧乏。精神健康問題亦逐年攀升，許多年輕人飽受焦慮、憂鬱等情緒困擾。若日常生活已無餘裕，創造與延續生命的意願自然式微。

當幸福成為稀缺資源，生育也逐漸從理所當然變成高風險抉擇。台灣經濟模式是出口導向型，大量中間財生產雖保障產業競爭力，卻也壓縮國民工時與生活彈性，形成制度性消耗。長年以來，國家發展圍繞效率、競爭力、忍耐等價值鋪陳，雖在全球產業鏈爭得一席之地，卻逐漸忽略生活本身的永續性。生育率下降與高齡化問題，正是台灣社會生命力逐漸枯竭的警訊。

美好的生活不僅是物質充足，更不是人均ＧＤＰ突破四萬美元所能帶動，需要社會條件支撐人們實踐有意義的生活。當房市不友善、職場無彈性、公共托育資源不足，便是對這份幸福的結構性剝奪。因此，解決人口問題不能僅靠金錢補貼或單一政策，而是需要以整體社會轉型為前提，將繁榮昌盛的定義從經濟成長ＧＤＰ轉向幸福、創造力與家庭支持的建構。當其它已開發國家透過提升公共托育、落實職場彈性、支持文化與創意產業來填補少子化困境，台灣也應重新審視「成功」的定義。「成功」不只是代工產能的極致發揮，也包括讓人民有餘裕選擇生活節奏並實現家庭幸福的能力。唯有將幸福視為國家建設核心，台灣才能真正走出人口衰退陰霾，實現經濟與生命力的雙重繁榮。

因此，面對少子化與人口老化，不只是制度修補，而是要重新定義國家願景。我們需要的，不只是鼓勵生育或補貼，而是能夠讓人安心生活的環境。唯有在一個讓人感到生活值得投入、情感可以安放的社會，生育才可能重新被視為希望，而非風險。政府需要與人民一起努力，打造如文學家葉石濤所描述：「這是個適於人們做夢、幹活、戀愛、結婚悠然過日子的好地方」的社會與生活節奏。讓人們對這樣的生活方式心生嚮往，進而成家立業生兒育女，展現無比的生命力。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）