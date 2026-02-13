聽新聞
挾美自重 賴政府「吃死台灣」

聯合報／ 黃淑　台北市
總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
賴總統率副總統、國防部長、參謀總長、三個軍種司令出面向在野黨喊話趕快通過一點二五兆國防特別預算，稱假如再延宕，台灣會從美國優先供貨名單剔出，也會讓國際社會質疑台灣守護自己的決心。

對美武器採購一直都是黑箱子。一點二五兆特別預算，國防部最早送案到立法院，說帖只有兩張紙，在民眾及在野黨威逼下，後來才有「七大類」的名稱，顯示賴政府編列預算不用心且沒誠信。台灣每年花鉅款向美買武器，二○二六年國防預算九五○○億，專家估計對美武器採購最少三五○○億；再加上特別預算一年超過千億、破歷年紀錄，台灣是美國武器的最大客戶。

問題是，台灣付了那麼多錢向美國買武器，有二百億美元以上已付錢卻沒交貨；賴政府還急沖沖地編列二○二六年度及特別預算買美國武器，哪個國家會同意這樣的交易？買這麼多武器真能抗中保台？為什麼不與對岸坐下來談判如何確保和平？而不是三不五時對大陸叫囂挑釁，同時大肆購買美國武器。

烏克蘭向美國買海馬斯系統遠距射程，卻要美方的軟體調整才能啟動；台灣買美國這麼多武器，究竟有哪些未來在戰場上須經美國同意或解碼？我們是買美國武器，還是付了錢只讓武器「存放」在台灣？

賴總統就任以來行事風格和川普相同，跋扈霸道兼而有之，權力的傲慢盡顯無遺；但川普還有五成的全國普選票支持，參眾兩院共和黨也是多數黨；賴清德只是四成票選出來的，民進黨在國會是少數，藍白合作民進黨就「窒礙難行」。政治是妥協的藝術，賴總統不願和在野黨好好溝通，卻只是一意孤行，稍有不得就脫口「雜質」、「在野獨裁」；法案經立法院通過也「不副署」、不執行，開民主憲政倒車。這樣的作為，比民進黨口誅的蔣家政權還可惡。

台美貿易談判、台積電及供應鏈、關稅、外匯等被川普強占，賴政府還要幫腔美國、挾美自重，要在野黨支持特別預算，不只是吃定台灣而是「吃死台灣」，是可忍孰不可忍！（退休公務員）

