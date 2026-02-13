賴總統有臉稱在野卡預算？

賴總統十一日舉行記者會，呼籲立法院盡速審查行政院所提國防特別預算條例，否則可能讓台灣跌出美國的「優先名單」。針對藍白將自提版本，賴總統表示，要有行政院版本才符合憲法要求，缺少國防部專業規畫的軍購不利建軍。賴總統還說，這屆立委很多是從地方議會上來，地方議會的運作與中央層級方式不同，他呼籲在野黨必須「遵守憲政運作」。

賴總統執政一年多來，朝野陷入空前僵局。從大法官提名兩度遭封殺，到總預算與國防特別預算的政治攻防；面對朝小野大的現實，雙少數的賴政府不願放下身段與在野黨和解，反而緊靠深綠基本盤打抗中牌，對在野黨動輒抹紅抹黑、司法追殺，大搞政治惡鬥，推動史無前例的「大罷免」，造成台灣社會嚴重撕裂。

即便大罷免慘敗，賴政府面對多數民意不僅不收手，甚至變本加厲上演毀憲亂劇；卓揆兩度「不副署」立法院三讀通過的法律，即便是已生效的法律，行政院也聲言「不執行」。執政黨還慫恿在野黨提出倒閣，希望藉此解散立法院重新改選，完全不顧政治惡鬥導致台灣社會動盪不安。

至於賴總統提到「遵守憲政運作」更是滑稽，其發表過諸多反民主、反憲政的言論，如「中華民國憲法是災難」、「洗滌人心」、「打掉雜質」、「不是表決多數贏就可以」；甚至自創「憲法規定」，稱立法院必須在十二月卅一日以前將次年總預算案審竣完畢，否則「沒有資格談憲政」。在賴政府眼中，民主憲政就是任其擺布的棋子，面對憲法及法律明文規定可以視若無睹，甚至肆意扭曲解釋；從「新兩國論」到閣揆公然不副署、不執行國會三讀通過的法律，再到剝奪陸配的參政權，綠色獨裁事跡斑斑可考，總統還有顏面呼籲在野黨「遵守憲政運作」？

提升國防實力沒錯，但一點二五兆元確是大數目，不但排擠民生文教預算且債留子孫。在野黨訴求很簡單，請賴總統到立法院就國防特別預算進行國情報告，詢答方式可以協商確定；此外，行政院應依法編列軍人加薪預算。

如今國防特別預算條例卡關，賴政府不反思自己的問題，只會甩鍋給在野黨；除一貫的抹紅招數，還坐視美國政府干涉我方內政，對在野黨審查預算、監督政府的權力指手畫腳，這才是對憲政運作的最大傷害。（作者為文字工作者）