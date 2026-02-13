讀家觀點／美日韓力推核電 台還在搞曖昧

行政院長卓榮泰日前公開宣示，在核安可確保、核廢可處理、社會有共識的原則下，政府將全面接受新式核能技術。雖然三項原則是老調重彈，但「全面接受」倒是首見的用詞，而各種質疑與酸語則一如預期地出現。

卓揆能否貫徹自己的新論調仍待檢驗，但核能科技在過往數十年的突破性研發進展下，目前已可讓所有先進核反應器（如進步型第三代或第四代反應器及微、小型反應器）皆具備被動式安全的特性，核安可確保已是現在進行式。用過的核燃料透過嶄新的再處理技術、直接再利用或核轉化，均可妥善處理。續用核電的社會共識，則已於去年的核三重啟公投中展現。

三原則既已達成，「全面接受」便應進階為「全面採行」，方能於日後做到供電無虞，並符合產業與民眾期待，賴政府此時不妨參考美日韓的做法。為了提前因應人工智慧與資料中心帶來的龐大電力需求，除了持續使用既有的煤電與氣電，川普亦積極地將新式核電列入美國能源選項，並於去年五月頒布四項核能行政命令。

其中，除了要求核能管制委員會優化管制作為、加速反應器設計審查、將經濟效益與國家安全納入運轉執照核給考量，也明定二○五○年的核電裝置容量必須提升至目前的四倍，也就是四○○吉瓦（ＧＷ）。川普同時希望激勵境內核能產業再生，具體要求美國的核電供應商須於五年內，達成至少十部進步型第三代反應器在建，並盡速完成微、小型反應器商轉，以利提升國家安全的能源部署。

與我關係一向友好的日本，亦面臨夏季用電高峰即供電緊繃的問題。為了因應未來耗能科技業的用電需求，除了數年來逐漸重啟已停轉的核電機組，日前更在首相高市早苗的支持下，由東京電力完成重啟日本最大核電機組柏崎刈羽電廠六號機。日本目前還有多部機組等著重啟，正穩健邁向二○三○年的二成二核電占比目標。

韓國更是特別。新總統李在明過往在野時反核不遺餘力，但去年六月上台後，鑑於高科技產業發展與用電連動成長，不僅持續興建自行設計監造的核電機組，且在核電產業的拓展上與前任總統一樣積極，韓國品牌已在國際核電市場嶄露頭角；其境內核電占比，預計將由目前的三成提升至二○三○年的三成一八，凸顯韓國維持供電穩定、同時邁向全面減碳的決心。

反觀我國面臨未來用電必定大增的挑戰，政府對續用核電卻仍曖昧不明。雖說經濟部已交辦台電評估除役中核電廠的重啟安全，卓揆日前的宣示也已涵蓋新舊核電的使用，但快速力行才是重中之重，而關鍵助力非賴總統正式表態莫屬。（作者為清大工程與系統科學系特聘教授）