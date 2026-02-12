國際清算年 朝野溝通過難關

大陸央視開年推出「太平年」一劇，劇中五代十國最終亂象收拾，對於台灣是預警或昭示，現尚難知？惟劇中主軸以吳越國君主錢弘俶拋棄王權，助宋一統天下，則台灣誰是錢弘俶？藍綠白三黨誰會「賣台」或是說助中統台呢？

歷史劇以古喻今也可以古諷今，「台灣是中國領土一部分，中國勢必收回台灣」說法，大陸民眾一貫堅定不移。因此，兩岸早已不存在蔣介石時代「一年準備、兩年反攻、三年掃蕩、五年反攻」強勢光復故土企圖，現今兩岸軍事實力易位，台灣只能寄望於在對岸武力犯台之際，美日等國際盟邦即刻馳援，保有台灣一線生機。

歷史劇太平年描繪太平盛世到來，但台灣卻可能在日相高市早苗改選大勝後，邁入對美、中的新危機時代。媒體報導川普明面公開恭喜高市，卻也在私下抱怨日本承諾的五千五百億對美投資仍未到位。川普既然都要跟日本「清算」，有可能對獨厚台灣，放過台灣一馬嗎？

天下沒有白吃的午餐，台美對等關稅定調百分之十五稅率不疊加，而台灣首席談判代表鄭麗君業已率團再赴美，希冀完成簽署「台美對等貿易協定」；但已有立委透露台灣同意美製小客車及汽車零組件降至「零關稅」訊息，讓台灣相關業者憂心忡忡。雖然行政院發言人說明，代表團至美討論會堅持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」和「確保糧食安全」四大原則，但也難安人心。

揆諸美國對日本的投資承諾進行清算，台灣恐怕不能樂觀期待川普不以生意人本色、明白清算台灣必須付出之承諾和退讓。而當台灣面對川普可能的馬年清算，對岸也正磨刀霍霍、嚴陣以待，準備清算高市所言「台灣有事、日本有事」言論。

一月在大陸中央四台晚間的每日國際議題討論，國際學者、專家討論高市對台言論議題，幾近每日必提。及至日本大選後，中國外交部對於高市依舊窮追猛打，要求高市收回對台言論。中國在去年底採取的教育、觀光、經濟壓制手段後，若今年高市挾其高民意，執意與中國提升對峙情勢，中國對日本恐會有更強烈的做法。

台灣存在空間取決北京和華盛頓兩強之勢力拉扯，日本親美、中國仇日，台灣如何拿捏中、美、日之馬年分庭抗禮態勢，至關重要。美日雖為同盟，台灣也積極親美，但川普仍會明確清算日、台關稅與對美投資實績；中國基於高市踩到其「領土」紅線之對台言論，絕無可能退讓，因此中國對於日本也會進行各項政策清算，直至高市收回「日台有事」言論。

企業年終清算、庫存盤底後，就可過個歡欣太平春節。衡諸台灣周旋美、日、中之間，執政黨若不細做盤算，恐怕難過此「國際清算年」。丙午火馬戰爭年，台灣恐難有太平年，望朝野積極溝通、共度種種國際難關！

