讀家觀點／歷史影像化 討論標準需一致

近日，一部尚未上映、以林宅血案為題材的電影「世紀血案」，因未取得家屬授權即進行創作與宣傳，引發廣泛討論。不少意見認為，涉及重大歷史創傷的事件，若未審慎顧及家屬感受，可能造成二度傷害。這樣的提醒，反映社會對歷史倫理與人權價值的重視，本身確實具有正當性。

不過，若將時間往前推，二○二四年播出的影集「聽海湧」，同樣以沉重歷史事件為背景，當時亦曾出現真實背景事件的當事人家屬公開表達不滿，認為劇中角色的呈現方式，未必符合其家族記憶，甚至帶來負面影響。相較之下，此類聲音在當時並未引發大規模討論，相關爭議也很快淡出公眾視野，當中差異的兩相對照，值得社會冷靜思考。

誠然，兩者之間確實存在差異。「聽海湧」播出時，作品已完成並公開，社會能夠依據實際內容進行評價；而林宅血案電影尚未上映，外界的關切多屬事前提醒，希望在傷害未發生前即提出警示。這樣的時間先後，確實影響輿論反應的強度；然而，若僅以時間因素來解釋社會態度的落差，恐仍不夠全面。更值得關注的是，面對歷史事件影像化，我們是否在不自覺中，採取了不同的衡量標準。

林宅血案長期以來被視為是威權時期的代表性事件之一，受害者身分明確，因此家屬的意見具有高度優先性，其是否授權，亦被認為是判斷創作妥當與否的重要依據。相對而言，「聽海湧」所描繪的歷史角色，處於殖民體制與戰爭結構交織的複雜情境中，角色行為與責任本就存在多種解讀空間。在這樣的脈絡下，家屬的不滿較容易被外界視為個別情感，而非需要高度關注的公共議題。

然而，對相關家庭而言，無論事件性質如何，影像再現所帶來的衝擊往往是真實且深刻的。若社會只在特定類型的歷史事件中特別強調「避免二度傷害」，卻在其他情境中相對淡化家屬感受，難免讓人感受到有標準上的差異。

筆者指出此現象並非要否定任何作品的創作價值，更不是要限制創作自由，而是希望公共討論能更加周延。歷史影像肩負著教育與記憶保存的功能，但若能在不同題材之間，對家屬的感受採取較為一致而謙遜的態度，或許有助於減少不必要的對立。

歷史不只是集體記憶的素材，也是許多人尚未走完的生命經驗；如何在創作自由與倫理關懷之間取得平衡，值得我們在每一次爭議中持續反思，而非等到下一次發生，才又重新爭論同樣的問題。（作者為研究人員）