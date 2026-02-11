聽新聞
0:00 / 0:00

讀家觀點／歷史影像化 討論標準需一致

聯合報／ 馬瑞新　新北市
電影「世紀血案」日前才舉辦殺青記者會，不料近日卻因劇組未取得當事人林義雄及其家屬同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭到撻伐。本報資料照
電影「世紀血案」日前才舉辦殺青記者會，不料近日卻因劇組未取得當事人林義雄及其家屬同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭到撻伐。本報資料照

近日，一部尚未上映、以林宅血案為題材的電影「世紀血案」，因未取得家屬授權即進行創作與宣傳，引發廣泛討論。不少意見認為，涉及重大歷史創傷的事件，若未審慎顧及家屬感受，可能造成二度傷害。這樣的提醒，反映社會對歷史倫理與人權價值的重視，本身確實具有正當性。

不過，若將時間往前推，二○二四年播出的影集「聽海湧」，同樣以沉重歷史事件為背景，當時亦曾出現真實背景事件的當事人家屬公開表達不滿，認為劇中角色的呈現方式，未必符合其家族記憶，甚至帶來負面影響。相較之下，此類聲音在當時並未引發大規模討論，相關爭議也很快淡出公眾視野，當中差異的兩相對照，值得社會冷靜思考。

誠然，兩者之間確實存在差異。「聽海湧」播出時，作品已完成並公開，社會能夠依據實際內容進行評價；而林宅血案電影尚未上映，外界的關切多屬事前提醒，希望在傷害未發生前即提出警示。這樣的時間先後，確實影響輿論反應的強度；然而，若僅以時間因素來解釋社會態度的落差，恐仍不夠全面。更值得關注的是，面對歷史事件影像化，我們是否在不自覺中，採取了不同的衡量標準。

林宅血案長期以來被視為是威權時期的代表性事件之一，受害者身分明確，因此家屬的意見具有高度優先性，其是否授權，亦被認為是判斷創作妥當與否的重要依據。相對而言，「聽海湧」所描繪的歷史角色，處於殖民體制與戰爭結構交織的複雜情境中，角色行為與責任本就存在多種解讀空間。在這樣的脈絡下，家屬的不滿較容易被外界視為個別情感，而非需要高度關注的公共議題。

然而，對相關家庭而言，無論事件性質如何，影像再現所帶來的衝擊往往是真實且深刻的。若社會只在特定類型的歷史事件中特別強調「避免二度傷害」，卻在其他情境中相對淡化家屬感受，難免讓人感受到有標準上的差異。

筆者指出此現象並非要否定任何作品的創作價值，更不是要限制創作自由，而是希望公共討論能更加周延。歷史影像肩負著教育與記憶保存的功能，但若能在不同題材之間，對家屬的感受採取較為一致而謙遜的態度，或許有助於減少不必要的對立。

歷史不只是集體記憶的素材，也是許多人尚未走完的生命經驗；如何在創作自由與倫理關懷之間取得平衡，值得我們在每一次爭議中持續反思，而非等到下一次發生，才又重新爭論同樣的問題。（作者為研究人員）

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「世紀血案」演員表態阻上映 製作人：無限期延期

全體演員大反擊！「世紀血案」沒授權就開拍　聯合律師聲明阻止上映

文化部長李遠再談「世紀血案」 侵門踏戶、藐視台灣社會的共識

懶人包／林宅血案46年未破…《世紀血案》笑談歷史傷口犯眾怒 7大爭議一次看

相關新聞

遏止濫權 勿使台灣淪為貪腐沃土

國際透明組織（簡稱ＴＩ）昨天公布最新全球一八二個國家地區之二○二五年清廉指數，台灣得六十八分，比二○二四年提升一分，世界...

台日現實 難成命運共同體

日本政壇大震盪。日相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉中奪下「超級多數」授權，日本的國家戰略走向進入了一個更為強韌、但也更...

日推升防衛 東亞將進入長期緊張

日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在四六五席中拿下三一六席，與日本維新會合計三五二席，形成二戰後罕見的超級多數。這組數字的關...

名家縱論／在冷酷寒冰上的烈愛對決

從去年最後一個月開始，北美職業冰球聯盟的網路搜尋熱度明顯上升。奇怪的是，搜尋榜最前面的「球員」，竟有兩位不在任何球隊名單...

多數黨組閣化解憲政僵局

媒體報導，總統將在新春後邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜透露將當面提出建議，盼化解朝野僵局。我國五權憲法制度係以行政權為...

將對抗「化」為對話

立法院長韓國瑜表示，將在年後與賴總統會面時，正式提議以「化」字作為治理國家的核心思考。他期許國家能大事化小、小事化無、逢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。