聽新聞
0:00 / 0:00

遏止濫權 勿使台灣淪為貪腐沃土

聯合報／ 吳成豐　台中市

國際透明組織（簡稱ＴＩ）昨天公布最新全球一八二個國家地區之二○二五年清廉指數，台灣得六十八分，比二○二四年提升一分，世界排名廿四。儘管如此，盱衡ＴＩ近年不斷警告亞太地區各國對能源如風電、太陽能相關產業，應戮力摒棄官商勾結與濫用預算等貪腐情事；由此角度出發，台灣在管理能源等產業、使之邁向正軌，仍有極大改善空間。台灣萬不可因上升一分而自喜的兩大理由如下：

其一，二○二四至二○二五年間，台灣重大光電貪腐叢生，如台鹽綠能光電弊案、力暘能源與台南光電弊案等，涉及公私部門交相勾結、並經司法查實者有之；另有如監察院調查報告發現，地方勢力藉環保回饋金之名，向廠商強索費用、稱「綠電蟑螂」者亦有之，此等弊病也印證了ＴＩ的上述警示其來有自。

其二，一項隱形的風險，更可能是台灣結構性貪腐的根源。觀察ＴＩ公布、二○二四被列為「完全民主國家」者的平均分數為七十一分，以台灣亦在該列卻只得六十八分相較，透露出台灣的改善空間仍大。台灣透明組織也表示，這顯示我國拉低了完全民主國家的平均分數，須展現更強的政治決心與改革企圖，才能使廉政治理與民主成就並駕齊驅。

再看去年同樣由ＴＩ公布的二○二四「公民空間開放程度」評比，如公民言論自由與記者不受脅迫等，全球開放國家的平均分數七十分，台灣雖屬開放國家，但得分六十七，距離全球開放國家的平均分數也有距離。筆者認為，台灣在前述的清廉得分皆未達全球均分，源於台灣政治體制結構性的脆弱；易言之，民主認知與深耕實踐程度似有不足，這可由總統有權卻不需受國會問責的現有體制，以及行政院長「不副署」國會通過之法律等作為窺知端倪。

對於掌權者濫權一事，牛津大學政治學教授布萊恩．卡拉斯在其著書《腐敗：權力如何崩壞人性》中說：「如果我們要進行監視，我們可以鎖定那些造成真正損害的高層人士，而非基層員工。」監視與管控有權力者，是卡拉斯很直白的話語，那麼立法院監管行政部門，遏止可能的濫權與貪腐，必然包括那天文數字的國防預算，萬勿使台灣淪為貪腐沃土。（作者為大學教師）

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2025清廉印象指數 歐盟貪腐程度低…但改革幾乎停滯

眼影、口紅從哪裡誕生？古人如何把自然色彩變成化妝品

「我們也要成巨人」 歐盟倡降低對美防衛依賴 與北約現分歧

澳網／苦戰163分鐘搶十崩盤 詹皓晴／蔣欣玗女雙首輪止步

相關新聞

遏止濫權 勿使台灣淪為貪腐沃土

國際透明組織（簡稱ＴＩ）昨天公布最新全球一八二個國家地區之二○二五年清廉指數，台灣得六十八分，比二○二四年提升一分，世界...

台日現實 難成命運共同體

日本政壇大震盪。日相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉中奪下「超級多數」授權，日本的國家戰略走向進入了一個更為強韌、但也更...

日推升防衛 東亞將進入長期緊張

日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在四六五席中拿下三一六席，與日本維新會合計三五二席，形成二戰後罕見的超級多數。這組數字的關...

名家縱論／在冷酷寒冰上的烈愛對決

從去年最後一個月開始，北美職業冰球聯盟的網路搜尋熱度明顯上升。奇怪的是，搜尋榜最前面的「球員」，竟有兩位不在任何球隊名單...

多數黨組閣化解憲政僵局

媒體報導，總統將在新春後邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜透露將當面提出建議，盼化解朝野僵局。我國五權憲法制度係以行政權為...

將對抗「化」為對話

立法院長韓國瑜表示，將在年後與賴總統會面時，正式提議以「化」字作為治理國家的核心思考。他期許國家能大事化小、小事化無、逢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。