遏止濫權 勿使台灣淪為貪腐沃土

國際透明組織（簡稱ＴＩ）昨天公布最新全球一八二個國家地區之二○二五年清廉指數，台灣得六十八分，比二○二四年提升一分，世界排名廿四。儘管如此，盱衡ＴＩ近年不斷警告亞太地區各國對能源如風電、太陽能相關產業，應戮力摒棄官商勾結與濫用預算等貪腐情事；由此角度出發，台灣在管理能源等產業、使之邁向正軌，仍有極大改善空間。台灣萬不可因上升一分而自喜的兩大理由如下：

其一，二○二四至二○二五年間，台灣重大光電貪腐叢生，如台鹽綠能光電弊案、力暘能源與台南光電弊案等，涉及公私部門交相勾結、並經司法查實者有之；另有如監察院調查報告發現，地方勢力藉環保回饋金之名，向廠商強索費用、稱「綠電蟑螂」者亦有之，此等弊病也印證了ＴＩ的上述警示其來有自。

其二，一項隱形的風險，更可能是台灣結構性貪腐的根源。觀察ＴＩ公布、二○二四被列為「完全民主國家」者的平均分數為七十一分，以台灣亦在該列卻只得六十八分相較，透露出台灣的改善空間仍大。台灣透明組織也表示，這顯示我國拉低了完全民主國家的平均分數，須展現更強的政治決心與改革企圖，才能使廉政治理與民主成就並駕齊驅。

再看去年同樣由ＴＩ公布的二○二四「公民空間開放程度」評比，如公民言論自由與記者不受脅迫等，全球開放國家的平均分數七十分，台灣雖屬開放國家，但得分六十七，距離全球開放國家的平均分數也有距離。筆者認為，台灣在前述的清廉得分皆未達全球均分，源於台灣政治體制結構性的脆弱；易言之，民主認知與深耕實踐程度似有不足，這可由總統有權卻不需受國會問責的現有體制，以及行政院長「不副署」國會通過之法律等作為窺知端倪。

對於掌權者濫權一事，牛津大學政治學教授布萊恩．卡拉斯在其著書《腐敗：權力如何崩壞人性》中說：「如果我們要進行監視，我們可以鎖定那些造成真正損害的高層人士，而非基層員工。」監視與管控有權力者，是卡拉斯很直白的話語，那麼立法院監管行政部門，遏止可能的濫權與貪腐，必然包括那天文數字的國防預算，萬勿使台灣淪為貪腐沃土。（作者為大學教師）